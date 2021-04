Youtubes vd ger yttrandefrihetspris till sig själv – skryter sedan om sin censur

"Free Expression Award", som sponsras av Youtube, delades ut på fredagen.

Vinnaren blev Susan Wojcicki – som är vd för Youtube.

I den bisarra videon från prisutdelningen fick Wojcicki berätta om sin "passionerade" kamp för yttrandefrihet och hur hennes familj flydde till USA från antisemitismens Europa.

– Vi kan verkligen inte ta de friheter vi har för givet. Vi måste verkligen se till att vi skyddar dem på alla tänkbara sätt, förklarade den 52-åriga Youtube-vd:n.

Men Susan Wojcicki övergick sedan snabbt till att berätta om sitt arbete för att bedriva omfattande censur på Youtube, rapporterar RT.

– Vi måste också se till att det finns gränser, förklarade hon och meddelade att Youtube bara under det senaste kvartalet raderade hela nio miljoner videor.

Wojcicki underströk också att det finns "mycket innehåll som tekniskt sett lever upp till andan i det vi försöker göra, men som är gränsöverskridande".

– Sådant innehåll kommer vi bara att minska spridningen av – vilket innebär att vi inte kommer att rekommendera det till vår användare.

Prisutdelningen har mötts av en störtskur av hånfulla och sarkastiska inlägg i sociala medier, rapporterar RT.

since no one else has, it looks like i'm going to have to be the one who posts this pic. pic.twitter.com/1P50ipw9Qg

— Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) April 19, 2021