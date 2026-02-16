© Skärmavbild
Quentin Deranque blev lynchad av "barbarer", säger Marine Le Pen.

AFA slog ihjäl ung fransman

Publicerad 16 februari 2026 kl 11.22

Utrikes. En 23-årig fransk högeraktivist har avlidit efter att ha blivit attackerad av AFA-aktivister och brutalt gängmisshandlad i Lyon. Regeringen är tydlig med att extremvänstern ligger bakom dådet.

Quentin Deranque, 23, attackerades i torsdags i samband med en demonstration mot EU-parlamentarikern Rima Hassan från det vänsterextrema partiet La France Insoumise, LFI.

Tv-bilder visar hur ett tiotal personer slår tre män som ligger på marken. Gärningsmännen kopplas till "antifascistiska" grupper knutna till Antifa (AFA).

– Jag hörde skrik, människor slog varandra med järnstänger och liknande, säger ett vittne enligt AFP.

– När jag kom fram såg jag personer täckta av blod, tillägger han.

Deranque, som ska ha agerat säkerhetsvakt på demonstrationen när han angreps, fördes till sjukhus och försattes i koma. På lördagen meddelade åklagare att han avlidit av sina skador.

– Det var tydligt ultravänstern som dödade honom, säger justitieminister Gérald Darmanin.

– Ord kan döda, tillägger han och anklagar företrädare för LFI för att bidra till ett klimat av våld.

Även inrikesminister Laurent Nuñez konstaterar att ultravänstern "helt klart stod vid rodret" i attacken.

Den vänsterextrema partiledaren Jean-Luc Mélenchon säger att han är skakad.

– Vi sänder också vår empati och medkänsla till hans familj och närstående, säger han och avfärdar anklagelserna om hans partis inblandning som utan "någon koppling till verkligheten".

En förundersökning om grovt vållande till annans död har inletts. Åklagarmyndigheten i Lyon uppger att arbetet med att identifiera gärningspersonerna pågår.

Marine Le Pen fördömer vad hon kallar "barbarerna ansvariga för denna lynchning". President Emmanuel Macron manar samtidigt till "lugn" och "återhållsamhet".

