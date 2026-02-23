USA fördömer AFA-mordet – då kallar Frankrike upp ambassadören

Deranque, matematikstudent och medlem i nationalistiska Audace Lyon, avled av huvudskador efter att ha blivit gängmisshandlad den 12 februari i samband med en demonstration mot en politiker från La France Insoumise.

Han fungerade som informell säkerhet åt kvinnoorganisationen Nemesis när vänsterextremisterna slog ihjäl honom.

Frankrikes inrikesminister Laurent Nunez beskriver händelsen som "ett avsiktligt dödande" och "en lynchning".

Fallet har väckt starka reaktioner utomlands och sedan tidigare utlöst en diplomatisk ordväxling mellan Paris och Rom. Italiens premiärminister Giorgia Meloni kallade dödsfallet "ett sår för hela Europa", något som fick president Emmanuel Macron att markera och be sin italienska kollega att "stanna hemma" och inte lägga sig i.

Även från USA kommer reaktioner. Amerikanska UD:s antiterrorenhet skriver på X att Deranques död "bör oroa oss alla".

Myndigheten fortsätter: "Våldsam radikal vänsterextremism är på frammarsch och dess roll i Quentin Deranques död visar vilket hot den utgör mot den allmänna säkerheten."

USA:s biträdande utrikesminister för offentlig diplomati, Sarah Rogers, skriver att mordet visar "varför vi behandlar politiskt våld – terrorism – så hårt".

På söndagen meddelade Frankrikes utrikesminister Jean-Noël Barrot att USA:s ambassadör i Paris, Charles Kushner, kallas upp i protest mot uttalandena.

– Vi avvisar varje försök att utnyttja denna tragedi, som har försatt en fransk familj i sorg, för politiska syften, säger Barrot enligt Le Monde.

Han tillägger:

– Vi tar inte emot några lektioner, särskilt inte i våldsfrågan, från den internationella reaktionära rörelsen.

Enligt franska uppgifter ska mötet äga rum på måndagskvällen.

Elva personer har gripits för mordet på Quentin Deranque, däribland två medarbetare till den vänsterextrema parlamentarikern Raphaël Arnault.