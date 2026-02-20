Meloni och Macron i ordkrig om mördad högeraktivist

Quentin Deranque, 23, avled den 14 februari av huvudskador efter att ha brutalt gängmisshandlats två dagar tidigare i samband med att ha angripits utanför ett universitet i Lyon, där han agerade skyddsvakt åt en högerorienterad kvinnogrupp.

Sju personer väntas åtalas för mord, däribland en parlamentarisk assistent till en ledamot från det vänsterextrema partiet La France Insoumise (LFI). Elva personer greps inledningsvis. Två män har formellt anklagats för mord och häktats.

Giorgia Meloni skriver på sociala medier att Deranques död "av grupper kopplade till vänsterextremism" är "ett sår för hela Europa". Hon fördömer vad hon kallade "ett klimat av ideologiskt hat som sveper över flera nationer".

L’uccisione del giovane Quentin Deranque in Francia è un fatto che sconvolge e addolora profondamente.

La morte di un ragazzo poco più che ventenne, aggredito da gruppi riconducibili all’estremismo di sinistra e travolto da un clima di odio ideologico che attraversa diverse… pic.twitter.com/F7vzDhT9X8 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 18, 2026

Inlägget från den italienska premiärministern får Frankrikes president Emmanuel Macron att slå tillbaka stenhårt.

– Jag slås alltid av hur personer som är nationalister, som inte vill bli störda i sitt eget land, alltid är de första att kommentera vad som händer i andra länder, sade Emmanuel Macron till reportrar enligt Euronews.

– Om alla stannar hemma hos sig så blir fåren väl omhändertagna.

På frågan om han syftade på Meloni svarade han:

– Det uppfattade du rätt.

Melonis kansli uppger att man är "förvånad" över Macrons kommentarer och framhåller att premiärministern enbart uttryckt kondoleanser.

Jacques-Elie Favrot, assistent till LFI-ledamoten Raphael Arnault, misstänks för medhjälp genom anstiftan. Enligt hans advokat erkänner Favrot att han var på plats och använde våld men förnekar att han utdelade de dödande slagen. Arnault har meddelat att Favrot stoppat allt parlamentariskt arbete. Arnault var med och grundade den vänsterextrema AFA-gruppen La Jeune Garde, som förbjöds i Frankrike 2025.

Mordet har skakat fransk politik inför kommunalvalen i mars och presidentvalet 2027. Justitieminister Gérald Darmanin uppmanar Arnault att "ta konsekvenserna" om rättsväsendet finner allvarliga bevis mot honom eller hans medarbetare.

Italiens utrikesminister Antonio Tajani kallar våldet "en allvarlig fråga som berör oss alla". Han jämför med Italiens så kallade blyår, som präglades av politiskt våld och terror.

"Det har funnits många Quentins i Italien, vissa under republikens mörkaste perioder", skriver Tajani.

"Att fördöma handlingar som denna tjänar till att hindra Italien från att falla tillbaka i ett så mörkt förflutet."

Giorgia Meloni sade senare till Sky TG24 att Macron misstolkat hennes inlägg.

– Jag beklagar att Macron uppfattade det som inblandning.

– Mitt fokus ligger inte på Frankrike utan på riskerna med polarisering i samhället.

En advokat för Deranques föräldrar uppger att familjen efterlyser "lugn och återhållsamhet" och fördömer "alla former av politiskt våld".