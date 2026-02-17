Flera vänsterextremister gripna för mordet på Quentin, 23

Det var i torsdags som Quentin Deranque misshandlades till döds i samband med en protest vid ett universitet i Lyon. Enligt åklagaren utreds nu sex personer för mord, grov misshandel samt bildande av en kriminell förening, rapporterar tv-kanalen BFM.

De misstänkta vänsterextremisterna ska ha slagit 23-åringen upprepade gånger och orsakat dödliga skador mot huvud och hjärna. Offret hade enligt uppgift "ingen chans att överleva".

När han attackerades deltog Deranque i en aktion där han skyddade den högerorienterade kvinnoorganisationen Nemesis. Gruppen demonstrerade mot ett framträdande av den vänsterextrema EU-parlamentarikern Rima Hassan.

Enligt uppgift kommer flera av angriparna ur kretsen kring Antifa-gruppen "Jeune Garde", som förbjöds av inrikesdepartementet i fjol efter upprepade våldsdåd och uppmaningar till våld.

En talesperson för regeringen, Maud Bregeon, riktade på måndagen kritik mot det vänsterextrema partiet La France Insoumise och menade att partiet bär ett "moraliskt ansvar för ett klimat av tilltagande våld".

Utbildningsminister Philippe Baptiste meddelade samtidigt att han vill stoppa offentliga sammankomster vid universiteten av rädsla för nya oroligheter.

– Tal som syftar till att hetsa unga människor, driva ut dem på gatan för att provocera fram våldsamma sammanstötningar – det kan man i dag inte längre tillåta i utbildningsinstitutioner, eftersom risken för oroligheter är uppenbar, sade ministern enligt France Info.

Frankrikes nationalförsamling beslutade dessutom att hålla en tyst minut för Quentin Deranque. Beslutet fattades av talmannen Yaël Braun-Pivet utan några invändningar, rapporterar Le Parisien.

Enligt vittnesuppgifter ska en av angriparna vara parlamentarisk medarbetare åt den vänsterextreme politikern Raphaël Arnault från La France Insoumise. Arnault har tidigare uppmärksammats för sin närhet till våldsamma vänsterextrema miljöer. Han uppgav i helgen att han tagit emot beskedet om dödsfallet med "fasa och avsky".

Quentin Deranque studerade matematik och hade påbörjat ytterligare studier i datavetenskap. Han arbetade samtidigt vid järnvägsbolaget SNCF. Vänner beskriver honom som flitig, religiös och fredlig.

– Han scrollade aldrig på sin mobil, berättade en vän. "Ibland sa jag till honom: 'Hej, varför arbetar du så mycket?' Och han svarade med sin vanliga godmodighet: 'Ingen aning, man måste helt enkelt.'"

Enligt vänner hade han konverterat till katolicismen och deltagit i flera patriotiska manifestationer.

– Quentin blev katolik av identitära skäl. Patriotismen och kärleken till Gud var hos honom förenade, sade en vän.

På dödsdagen ska han ha varnats för att delta i protesten. Men enligt uppgift svarade han bestämt att han inte tänkte lämna de unga kvinnorna ensamma.