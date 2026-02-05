Toppdiplomaten Lisa Svensson ljög om Epstein – bodde i hans lägenhet

Tidigare Epstein-dokument har visat att Lisa Svensson, idag ministerråd vid Sveriges ständiga representation i Genève, år 2007 bjöd Jeffrey Epstein till en middag i House of Sweden, huset i Washington DC där Sveriges ambassad ligger.

Epstein svarade direkt: ”Får jag sova över?”

”Visst”, svarade Svensson.

Nu har ytterligare handlingar släppts från Epstein-utredningen i USA. Där finns ytterligare hundratals mejl och andra handlingar som ger en större inblick i Lisa Svenssons relation till den sexbrottsdömde finansmiljardären.

Lisa Svensson är medlem i finansfeministen Barbro Ehnboms kvinnonätverk Barbro's best and brightest (BBB), som finansierades av Jeffrey Epstein. Barbro levererade svenska flickor från nätverket åt honom.

Av materialet framgår bland annat att Lisa Svensson vid två tillfällen, 2012 och 2015, lånade Epsteins lägenhet på Manhattan.

Kontakten mellan dem tog fart 2010, då diplomatkvinnan svarade på ett äldre mejl från Epstein, men enligt uppgifter till SVT Nyheter hade de träffats redan tidigare under 2000-talet.

År 2020 påstod Lisa Svensson att hon kom i kontakt Jeffrey Epstein och hans kumpan Ghislane Maxwell via Maxwells engagemang inom en miljöorganisation.

”Jag arbetar med havs- och miljöfrågor och kom i kontakt med dem i och med Maxwells roll som chef för miljöorganisationen The TerraMar Project”, skrev hon till Expressen.

Men nya dokument visar att hon i själva verket hade kontakt med Epstein åratal innan denna organisation hade grundats, och att det var Epstein som introducerade henne för Maxwell.

Mejlkontakten fortsatte nästan oavbrutet fram till 2019, bara månader innan Epstein åter greps i USA. I vissa av mejlen kallar sig Svensson "Ms. Mermaid".

I korrespondensen diskuterar de resor och möten i bland annat Paris och New York. Vid flera tillfällen tar Lisa Svensson upp sin karriär och får hjälp med kontakter. I mejlen framgår även att hon bjudit in Epstein till sitt sommarställe i Sverige och att han vid ett tillfälle gav henne biljetter till en musikal i julklapp.

Han bjöd också in henne till sin privata ö, men Lisa Svensson hävdar idag att hon tackade nej till inbjudan.

Jeffrey Epstein dömdes redan 2008 för sexköp av minderårig och avtjänade ett fängelsestraff. Under mitten av 2010-talet riktades nya anklagelser mot honom om sexuella övergrepp, vilket fick stor internationell uppmärksamhet. Epstein greps i juli 2019 och hittades kort därefter mystiskt död i sin cell.

Lisa Svensson vill inte svara på när hon fick kännedom om anklagelserna mot Epstein, men bekräftar att hon lånat hans lägenhet. Hon tar samtidigt avstånd från honom.

"Jag tar fullständigt avstånd från JE och hans handlingar", skriver hon till SVT.

Toppdiplomaten hävdar vidare att kontakten varit begränsad:

"Jag vill även tydliggöra att jag inte bott hemma hos honom. Min kontakt har varit sporadisk och ytlig. Det som har framkommit kring detta ärende är förstås helt avskyvärt och fokus behöver ligga på att granska och ta fast förövarna. Offren behöver få upprättelse och skyddas."

Utrikesdepartementet uppger att uppgifterna tas på allvar. Enligt UD:s presstjänst har det som framkommit, så som departementet uppfattar det, inte varit kopplat till Svenssons arbete.

"Vi tar uppgifterna på allvar. Vi har samtal med medarbetaren. Vad som framkommer i de samtalen är inget vi kommunicerar", skriver UD i ett skriftligt svar och hänvisar fortsatta frågor till Lisa Svensson.