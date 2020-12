Beskedet: Misstänkta myndigheterna ska utreda sig själva om Estonia

"Ingen annan yttre skada observerades på vraket än den på visiret och i området kring främre rampen", hävdade Statens haverikommission på sidan 120 i sin slutrapport från 1994, som myndigheten författade tillsammans med sina systermyndigheter i Estland och Finland under det gemensamma namnet JAIC.

Den stora skada i skrovet som avslöjades i en TV-dokumentär 2020 finns på styrbordssidan, men när myndigheterna genomfört sina dyk på vraket 1994 redigerades inspelningarna därifrån bort på de videoband som presenterades för allmänheten.

"Allt från botten på styrbordssidan, från bryggan till skorstenen, har avsiktligt redigerats bort från filmerna från vraket", konstaterade Werner Hummel, utredare åt det tyska varv som byggde Estonia, besviket i en intervju med journalisten Knut Carlqvist 1999.

"Spelade över" hålet

Att videobanden hade manipulerats bekräftades tio år senare även av SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium, som efter att ha begärt in videobanden från Statens haverikommission skrev i en rapport att:

"Resultatet talar starkt för att material 12 har redigerats genom att ett tidigare råmaterial har spelats över och det överspelade materialet återfinns inte som kopia" (s. 18).

Men att manipulera videomaterial var inte de enda brott som Statens haverikommission och dess systermyndigheter i Estland och Finland har utpekats för i samband med utredningen. Även vittnesmål manipulerades och ströks, om de tydde på att området runt skadan var utsatt för vattentryck innan fartyget sjönk. Bland annat ströks uppgifter från vittnet Carl i hytt 1049, när han sade att han sett vatten spruta ur ventilationsrör från golvet när han befann sig på däcket ovanför skadan.

"Inte" vår bluffrapport

Haverikommissionens generaldirektör John Ahlberk tycker inte att det är något problem att hans myndighet utreder sin egen eventuella brottslighet i samband med katastrofen. Skälet är, uppger han under en presskonferens idag, att myndigheten arbetande under namnet JAIC när den kritiserade JAIC-rapporten togs fram, och inte under namnet Statens Haverikommission.

– Den tidigare undersökningen gjordes inte av Statens Haverikommission, säger John Ahlbeck till Expressen.

I verkligheten skrevs JAIC:s slutrapport dock av just Statens Haverikommission, med hjälp av föregångarna till de utländska myndigheter som nu också ska vara med och utreda den.

"SHK ingick i den gemensamma estnisk-finsk-svenska haverikommissionen (JAIC) som bildades den 29 september 1994. Slutrapport avlämnades i december 1997", stod det vid 15-tiden på fredagen i en text som myndigheten ännu inte hunnit redigera bort från sin hemsida.