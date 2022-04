BLM-ledarna köpte 55-miljonersvilla för donationerna

BLM-ledarna Patrisse Cullors, Alicia Garza och Melina Abdullah spelade i juni förra året in en video vid villan i samband med ettårsdagen av att George Floyd avlidit.

Floyds död i samband med ett polisingripande i Minneapolis våren 2020 ledde till att gigantiska donationsbelopp strömmade in till BLM, bland annat från åtskilliga multinationella storföretag.

I klippet berättade Patrisse Cullors att hon just hade kommit ur ett "överlevnadsläge" efter att hennes tidigare köp av fyra exklusiva bostäder för cirka 30 miljoner dollar avslöjats an New York Post. Cullors uppgav att hon utsätts för medieattacker eftersom BLM "hotar etablissemanget, vi hotar den vita överhögheten".

Hon berättade dock inte något om den villa de befann sig i när videon spelades in – med boyta på 600 kvadratmeter, mer än sex sovrum och badrum, eldstäder, en pool och parkering för fler än 20 bilar.

Fastigheten köptes enligt tidskriften New York i oktober 2020 med medel som hade donerats till Black Lives Matter Global Network Foundation.

Den vänsterextrema organisationen har dock genom olika upplägg lyckats hålla köpet hemligt fram till idag. Efter avslöjandet försvarar man sig nu med att huset skulle användas som bostad för och studio för "influencers". Några belägg för att villan verkligen använts i detta syfte har dock inte presenterats.

Patrisse Cullors avgick i maj förra året som vd för Black lives matter efter att ha fått kritik för sina egna köp av en lyxvillor i Los Angeles-området och i Atlanta.