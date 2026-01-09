Bonnier köper 30 tidningar till

Förvärvet ger Bonnier en kraftigt förstärkt närvaro i huvudstaden och omfattar distribution till runt en miljon hushåll varje vecka.

Affären genomförs genom att Bonnier News Local tar över samtliga aktier i Ge-Te Media AB. Säljare är majoritetsägaren Byggmästaren Anders J Ahlström Holding AB samt ett mindre antal minoritetsägare.

Mitt i kommer efter affären att ingå i Bonnier News Local, som ägs av Bonnier News tillsammans med norska Amedia samt Gota Media och Erna Media.

– Det här är en strategiskt viktig affär för oss. Vi har en stark tro på lokal journalistik, säger Anders Eriksson, vd för Bonnier News, i ett pressmeddelande.

Enligt uppgifter i branschtidningen Journalisten betalar Bonnier initialt 18 miljoner kronor för 90 procent av aktierna. Därutöver tillkommer en tilläggsköpeskilling som baseras på resultatet under 2026. Om bolaget följer budget uppgår tillägget till 28 miljoner kronor, vilket innebär ett totalpris på omkring 46 miljoner kronor. När även de återstående tio procenten räknas in kan den samlade köpesumman landa på drygt 50 miljoner kronor.

Bonnier News Local framhåller att Mitt i ger koncernen ett starkt fotfäste i Stockholm och en plattform för fortsatt digital utveckling.

– Mitt i är ett väletablerat varumärke som kommer att ge oss en stark närvaro i Stockholm och utgöra en bra bas för att bygga en hållbar och successivt allt mer digitaliserad affär över tid, säger Pia Rehnquist, chef för Bonnier News Local.

Förvärvet sker kort efter att Bonnier lagt ned gratistidningen Lokaltidningen med ett 20-tal titlar i Skåne. Samtidigt har Mitt i aviserat att man ska börja ta betalt för digitalt innehåll, medan papperstidningarna även fortsättningsvis delas ut gratis i Stockholmsområdet.