Regeringens julklapp till familjen Bonnier: 350 miljoner skattekronor

Mediestödet påstås existera för att hjälpa krisande medier och stärka konkurrensen inom branschen.

Men istället handlar det till stor del om att politikerna helt enkelt för över pengar från skattebetalarna till stora vänsterliberala mediekonglomerat ägda av miljardärer och oligarker som medlemmarna i Bonnierfamiljen.

Totalt ska 894 miljoner kronor betalas ut i redaktionellt mediestöd nästa år, enligt beslut från Mediestödsnämnden. Av detta går den klart största delen till Bonnier News Local samt bolag där Bonnier är delägare, som Gota Media och Erna Media.

Till och med Jan Scherman, tidigare vd för TV4, är nu kritisk till systemet och beskriver det som "en omvänd Robin Hood-policy" då man tar från fattiga och ger till rika.

– Detta var väl ändå inte avsikten att press- och mediestödet skulle underlätta en monopolisering av marknaden och ge stora vinster till redan rika bolag, säger han, säger Sherman till vänstertidningen Dagens ETC – som själva beviljas 13,3 miljoner kronor i bidrag.

Mediestödet infördes på 1970-talet för att säkra konkurrens och mångfald i dagspressen. I dag påstås det officiella syftet i stället vara att stärka demokratin genom tillgång till oberoende journalistik. Kritiker hävdar att systemet i praktiken tvärtom gynnar stora koncerner och bidrar till ökad monopolställning.

Förutom att de äger en mycket stor andel av tidningarna i Sverige går Bonnierbolagen starkt ekonomiskt. Bonnier News väntas nå nära en miljard kronor i vinst 2025 och även Bonnier News Local räknar med kraftigt ökade vinster. Enligt Dagens ETC kan nästan hela vinsten i det senare bolaget bestå av mediestöd.

Även lönekostnaderna i koncernledningarna har ökat kraftigt. De sju högst betalda cheferna i Bonnier News tog tillsammans ut 47,8 miljoner kronor i lön under 2024.

Förutom det redaktionella stödet får tidningarna även ett separat distributionsstöd, som tillkommer utöver de belopp som nu beslutats.

Fria Tider har aldrig ansökt om, eller tagit emot, mediestöd utan finansieras helt av prenumerationsintäkter. Teckna din prenumeration här.