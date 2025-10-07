Expressen-ilska mot formuleringen "den tusenhövdade Bonnierklanen"

Debattartikeln, rubricerad ”Bonnierklanen borde skämmas ögonen ur sig”, riktar hård kritik mot Bonnier News beslut att flytta 20 Expressen-tjänster till Vietnam.

Inledningen beskriver Bonnier som en ”tusenhövdad klan” med ”nya munnar att mätta” – och så får man inte skriva, enligt Expressens Karin Olsson.

– Det är en mycket obehaglig text i hur man gestaltar Bonnier-familjen, som en hydra med bara pengar för ögonen. Texten faller in i två antisemitiska troper, både den om den girige juden och den konspirerande. Bonnier-familjen beskrivs som något hotfullt och skadligt som på något närmast magiskt sätt verkar tyst i det fördolda via sina ”lakejer”, säger Karin Olsson till Journalisten.

Enligt Karin Olsson utmålas den mäktiga mediefamiljen som "ljusskygga girigbukar i en 'tusenhövdad klan' med ständigt nya 'munnar att mätta' med en stor tyst makt". Hon uppger sig vara "mycket förvånad" över att se en sådan artikel publicerad i Dagens Media.

Dagens Medias chefredaktör Linnéa Kihlström försvarar publiceringen.

– Jag delar inte uppfattningen att den har en antisemitisk underton. Om jag tyckte det så hade jag aldrig, och jag vill betona: aldrig, publicerat den, säger hon.

Kihlström pekar på att beslutet om outsourcing måste kunna beskrivas skarpt, även med hänvisning till Bonniers vinstnivåer, och att texten är en styrkedemonstration för redaktionens oberoende gentemot ägarna.

Jonas Gummesson själv svarar att "Karin Olsson ägnar sig åt att sprida dynga".

– Det finns inget antisemitiskt i artikeln. Jag skjuter på Bonnierägarnas ständiga ambition att pressa upp vinstnivåerna. Hon skjuter på mig och ägnar sig då åt dyngspridning, säger han till Journalisten.

Både Expressen och Dagens Media ägs av familjen Bonnier.