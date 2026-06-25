C-kvinnan: Polisanmäl alla "rasister"

"Abir Al-Sahlani borde åka hem", skrev den danske EU-parlamentarikern Kristoffer Storm förra veckan till sin kollega Abir Al-Sahlani (C) på sociala medier.

Sebastian Tynkkynen, finländsk parlamentariker för Sannfinländarna, kommenterade: "Gråt mer."

Bakgrunden var att Al-Sahlani hållit ett anförande i parlamentet där hon sade att kände sig otrygg i parlamentet efter att högerledamöter skanderat "skicka hem dem".

I en gästkrönika i Hallands Nyheter upprepar C-politikern det budskapet.

"Jag har varit Europaparlamentariker i sju år och jag har aldrig känt mig så otrygg i parlamentet som när jag såg extremhögern fira. Otryggheten kom inte ur vad de sa, utan vad de firade. Det här var inte firande över högerns seger över politiska meningsmotståndare, det här var firandet över att de mest utsatta människorna i våra samhällen skulle få det ännu sämre. Det här var firande över att barnfamiljer skulle slitas från trygghet och kastas ut i otrygghet", skriver hon.

Enligt Abir Al-Sahlani är tillmälen som "åk hem", eller "skicka tillbaka dem" inget annat än "uttryck för ren rasism".

Hon skriver att hon har fått "massor med stöd av kollegor", och hennes gruppledare agerar nu för att Kristoffer Storm och Sebastian Tynkkynen ska straffas av parlamentet.

"Vi ska inte behöva tåla hatet. Varje enskilt uttryck för rasistiskt hat måste polisanmälas. Våra rättsliga instansers uppgift är att ge rättvisa och upprättelse", skriver Abir Al-Sahlani och fortsätter:

"Min uppmaning till alla er som dag efter dag får höra glåporden är: polisanmäl förövarna. Vi måste göra allt vi kan för att se till att glåporden aldrig normaliseras. Därför har jag även valt att polisanmäla min danska kollega och min finska kollega som gjorde utfallen mot mig. För rasismen som sker varje dag i Sverige och i EU måste bekämpas."