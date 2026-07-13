Jublet i Europaparlamentet
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C-kvinnan uppmanades "åka hem" – polisanmäler dansk kollega

Publicerad 13 juli 2026 kl 16.40

EU. Centerpartiets EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani har polisanmält sin danske kollega Kristoffer Storm i Sverige för åsiktsbrottet hets mot folkgrupp. Anledningen är att han slagit fast att hon borde åka hem. Al-Sahlani ville även anmäla kommentaren "gråt mer" – men då satte polisen ner foten.

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Jublet i Europaparlamentet

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Bakgrunden är den uppmärksammade omröstningen i EU-parlamentet i juni om nya regler som ska öka utvisningarna inom unionen.

Flera högerledamöter började efter omröstningen skandera:

– Skicka hem dem!

Abir Al-Sahlani, som är född i Irak, protesterade därefter i kammaren mot ledamöternas agerande.

– Jag har aldrig känt mig så otrygg i det här parlamentet, sade hon.

När ett klipp med anförandet spreds på sociala medier svarade finländaren Sebastian Tynkkynen från Sannfinländarna med orden "gråt mer". Kristoffer Storm från Danmarksdemokraterna skrev samtidigt att Al-Sahlani "borde åka hem".

Al-Sahlani uppger att hon förra veckan polisanmälde Storm i Sverige, enligt brittiska The Guardian. Tynkkynens inlägg omfattas inte av anmälan, eftersom svensk polis enligt henne var "osäker på hur det skulle hanteras".

Båda männen förnekar anklagelserna. Storm hävdar att inlägget inte var rasistiskt och att han egentligen bara ville säga att Al-Sahlani kunde lämna plenisalen och tänka över saken om hon blev upprörd av omröstningen och reaktionerna.

Metsolas kansli uppger att EU-parlamentets tjänstemän granskar händelserna efter en tidigare anmälan från Abir Al-Sahlani.

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