Bakgrunden är den uppmärksammade omröstningen i EU-parlamentet i juni om nya regler som ska öka utvisningarna inom unionen.

Flera högerledamöter började efter omröstningen skandera:

– Skicka hem dem!

Abir Al-Sahlani, som är född i Irak, protesterade därefter i kammaren mot ledamöternas agerande.

– Jag har aldrig känt mig så otrygg i det här parlamentet, sade hon.

När ett klipp med anförandet spreds på sociala medier svarade finländaren Sebastian Tynkkynen från Sannfinländarna med orden "gråt mer". Kristoffer Storm från Danmarksdemokraterna skrev samtidigt att Al-Sahlani "borde åka hem".

Al-Sahlani uppger att hon förra veckan polisanmälde Storm i Sverige, enligt brittiska The Guardian. Tynkkynens inlägg omfattas inte av anmälan, eftersom svensk polis enligt henne var "osäker på hur det skulle hanteras".

Båda männen förnekar anklagelserna. Storm hävdar att inlägget inte var rasistiskt och att han egentligen bara ville säga att Al-Sahlani kunde lämna plenisalen och tänka över saken om hon blev upprörd av omröstningen och reaktionerna.

Metsolas kansli uppger att EU-parlamentets tjänstemän granskar händelserna efter en tidigare anmälan från Abir Al-Sahlani.