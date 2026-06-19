Jublet i Europaparlamentet
© X, Regeringskansliet
 

"Djupt ovärdigt": Forssell rasar mot skicka hem dem-jublet

Publicerad 19 juni 2026 kl 18.29

Inrikes. Migrationsminister Johan Forssell riktar nu hård kritik mot de högerledamöter som firade EU nya utvisningslagar att skandera "skicka hem dem" i parlamentet.
– Jag tycker att det är djupt ovärdigt och olämpligt, säger Forssell till Aftonbladet.

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Jublet i Europaparlamentet

Bakgrunden är en omröstning i EU-parlamentet på onsdagen, där hårdare regler gällande utvisning klubbades.

Efter beslutet började högern jubla i kammaren.

– Skicka hem dem, skanderade samtidigt en grupp högerledamöter.

Reaktionerna har varit hårda. Centerpartiets EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani kallar motståndarna i parlamentet för "primitiva vildar".

Nu markerar även Johan Forssell.

– Jag tycker att det är djupt ovärdigt och olämpligt, säger han om det som skanderades i kammaren i Strasbourg.

Forssell säger att han stöder den stramare migrationspolitiken, som Moderaterna röstade för. Men han menar att firandet gick över gränsen eftersom det "handlar om människoöden".

– Det glömmer man bort om man står och skanderar sådana här saker.

"Du är patetisk, Johan"
Sverigedemokraten Charlie Weimers har försvarat firandet och beskrivit det som "ett spontant uttryck för glädje och lättnad många av oss som kämpat i åratal för att EU ska ta migrationsfrågan på allvar".

– Men Charlie Weimers och SD får svara för sig själva i den här frågan, säger Forssell.

Johan Forssell har själv på X publicerat en länk till Aftonbladet-artikeln om sitt fördömande. Där får han hård kritik av andra användare.

"Du är patetisk, Johan", konstaterar högerprofilen Nick Alinia.

"Herr Husis" skriver:

"Håll ut, Johan. Du är bara några ynka millimeter från den där positiva ledaren i DN om hur anständig och duktig du minsann är. Det behövs bara några avståndstaganden till."

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