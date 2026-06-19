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"Borde åka hem": Danska ledamoten till Al-Sahlani (C)

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Publicerad 19 juni 2026 kl 12.52

EU. Centerpartiets EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani rasade i kammaren när högerledamöter skanderade "skicka hem dem" om invandrarna. Efteråt uppmanades hon själv att åka hem – av en dansk kollega i parlamentet. Al-Sahlani svarar med att kalla motståndarna "primitiva vildar".

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Fria Tider har i tidigare artiklar rapporterat om det jubel som uppstod i Europaparlamentet efter en omröstning om skärpta utvisningsregler.

Högerledamöter firade att de vann striden med stående ovationer – och många av dem skanderade:

– Skicka hem dem.

Centerpartiets Abir Al-Sahlani var på plats och rasade senare mot stämningen.

– Jag har aldrig känt mig så otrygg i parlamentet, sade hon i ett anförande.

I en intervju med Aftonbladet kallar hon högerledamöterna för "primitiva vildar".

– Det var väldigt obehagligt. Det var så hög testosteronnivå i salen. De här männen, de är ju flest män, när de började vifta med armen och gjorde slag i luften, jag upplevde dem som primitiva vildar, säger hon till Aftonbladet.

Sebastian Tynkkynen, finländsk parlamentariker för Sannfinländarna, har på sociala medier lagt upp ett klipp med delar av hennes anförande.

"Gråt mer", kommenterar han.

Även den danske EU-parlamentarikern Kristoffer Storm kommenterar klippet.

"Abir Al-Sahlani borde åka hem", skriver han.

C-politikern beskriver sig i intervjun med Aftonbladet som en invandrare som har sökt asyl i Sverige, lärt sig svenska, studerat, arbetat, betalat skatt och inte begått brott. Hon uppger också att hon "faktiskt är med och bygger demokrati" och "försvarar demokratin".

– Ändå tycker de att det är rimligt att skriva att jag ska åka hem.

Abir Al-Sahlani har redan bett talmannen i parlamentet att vidta disciplinära åtgärder mot den danske ledamoten.

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