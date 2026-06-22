Uppmanade C-kvinna åka hem – anmäls

Renew Europe, där Centerpartiet ingår, vill att talmannen utreder både Storm och den finske ledamoten Sebastian Tynkkynen från Sannfinländarna.

Bakgrunden är bråket efter förra veckans omröstning om skärpta regler för utvisningar, då ett antal högerledamöter skanderade:

– Skicka hem dem.

Al-Sahlani, som röstade mot förslaget, sade efteråt att hon aldrig tidigare känt sig så otrygg i parlamentet.

Kristoffer Storm, som tillhör Danmarksdemokraterna, kommenterade en video med hennes utspel på Instagram:

"Abir Al-Sahlani borde åka hem", skrev han.

Sannfinländarnas Sebastian Tynkkynens kommentar löd:

"Gråt mer."

Renew-ledaren Valérie Hayer kräver nu disciplinära åtgärder.

"Rasism har ingen plats i vår institution", skriver hon på X.

Vissa kommentarer var "utan tvekan av rasistisk karaktär och bör sanktioneras tydligt", hävdar Valérie Hayer i ett brev till talmannen.

Abir Al-Sahlani säger till Euractiv att hon överväger att gå vidare juridiskt.

– Jag utesluter inte rättsliga åtgärder och tittar nu på vilka möjligheter som finns.

Hon fortsätter:

– Att säga åt en folkvald svensk ledamot av Europaparlamentet att "åka hem" för att man inte håller med henne är i sig anmärkningsvärt.

Storm nekar till att uttalandet skulle ha varit rasistiskt och beskriver Al-Sahlanis reaktion som "mycket teatralisk". Enligt honom syftade formuleringen på att Al-Sahlani borde ha lämnat kammaren och tänkt igenom situationen.

– Jag förstår inte varför Al-Sahlani tror att det är en hänvisning till hennes etniska bakgrund, födelseland eller härkomst, och varje tolkning som antyder motsatsen är felaktig, säger han till Euractiv.

Den förklaringen avfärdas av Al-Sahlani.

– Folk är smartare än så.

En talesperson för Europaparlamentet uppger för Euractiv att parlamentet följer klagomål från ledamöter noga och att Metsola har gjort klart att saken ska ses över. Det är ännu oklart om några disciplinära åtgärder kommer att vidtas.