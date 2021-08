CNN: "De skanderar 'död åt USA' men verkar samtidigt vänliga"

I inslaget är CNN:s kvinnliga korrespondent Clarissa Ward iklädd slöja och omgiven av segerrusiga talibaner.

– De skanderar "död åt USA" men verkar samtidigt vänliga. Det är ytterst bisarrt, förklarar hon.

På sociala medier jämför användare med hur CNN för ett år sedan beskrev våldsamma raskravaller i Kenosha som "eldiga men mestadels fredliga" – samtidigt som den egna reportern stod framför ett brinnande inferno.

CNN: “They’re chanting Death to America but they seem friendly at the same time”

