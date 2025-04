Efter sveket: AFD går om CDU i stor tysk mätning

Det är ett historiskt bottenrekord för det "konservativa" CDU.

– Det är ett stödras som saknar motstycke i perioden mellan ett förbundsdagsval och regeringsbildning, säger Hermann Binkert, chef för Insa.

AFD går samtidigt framåt med en procentenhet och noterar sitt bästa resultat hittills.

CDU/CSU, under ledning av den troliga blivande förbundskanslern Friedrich Merz, tappar två procentenheter jämfört med föregående mätning.

I valet den 23 februari fick CDU/CSU 28,5 procent av andrarösterna. AfD fick då 20,8 procent.

Det innebär att CDU/CSU har tappat 4,5 procentenheter sedan dess.

Merz utlovade före valet att han skulle vidta kraftiga åtgärder för att helt stänga gränsen för asylsökare och andra illegala invandrare.

Men dagen efter valet var budskapet det motsatta.

– Ingen av oss vill stänga gränsen, förklarade han i ett tal.

– Även om detta påstods ibland under valkampanjen, medgav han.

BREAKING: CDU leader breaks promises within 24 hours:



“None of us want to close the border.” pic.twitter.com/pwpEtGK8qG

— Inevitable West (@Inevitablewest) February 24, 2025