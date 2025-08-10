© FT BILD/ARKIV
 

Åtta gripna efter blodigt knivbråk på Malmöskola

Publicerad 10 augusti 2025 kl 16.31

Inrikes. Fyra personer har förts till sjukhus, två av dem med livshotande skador, efter ett större knivbråk vid Österportskolan i Malmö natten till lördagen, rapporterar TT.

Polisen larmades strax efter midnatt om att omkring 20 personer deltog i bråket.

– Det höggs med kniv till höger och vänster så fyra personer befinner sig på sjukhus med knivskador, varav två är allvarligt skadade, säger Michael Lindh, vakthavande befäl vid polisregion Syd, till TT.

När polisen kom fram fanns endast ett fåtal personer kvar, bland dem en man i 20-årsåldern som fördes till sjukhus med ambulans.

Åtta personer har gripits, inklusive de fyra som vårdas på sjukhus. En av dem är i 15-årsåldern, övriga är mellan 20 och 25 år. Händelsen utreds som försök till mord.

Platsen är avspärrad för teknisk undersökning. Polisen har knackat dörr och hållit vittnesförhör, och fler förhör väntas de närmaste dagarna.

