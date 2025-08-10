Åtta gripna efter blodigt knivbråk på Malmöskola

Polisen larmades strax efter midnatt om att omkring 20 personer deltog i bråket.

– Det höggs med kniv till höger och vänster så fyra personer befinner sig på sjukhus med knivskador, varav två är allvarligt skadade, säger Michael Lindh, vakthavande befäl vid polisregion Syd, till TT.

När polisen kom fram fanns endast ett fåtal personer kvar, bland dem en man i 20-årsåldern som fördes till sjukhus med ambulans.

Åtta personer har gripits, inklusive de fyra som vårdas på sjukhus. En av dem är i 15-årsåldern, övriga är mellan 20 och 25 år. Händelsen utreds som försök till mord.

Platsen är avspärrad för teknisk undersökning. Polisen har knackat dörr och hållit vittnesförhör, och fler förhör väntas de närmaste dagarna.