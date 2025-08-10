© KREML HANDOUT
Zelenskyj och EU har gjort kravlista åt Trump och Putin

Publicerad 10 augusti 2025 kl 10.19

Utrikes. Oron växer för att USA kan vara redo att acceptera Rysslands president Vladimir Putins förslag om eldupphör i Ukraina, som tvingar Kiev att avstå från Krim och Donbass. Men nu har Ukraina. Storbritannien och flera EU-länder enats om en kontroversiell kravlista som är full med "röda linjer" inför president Trumps toppmöte med den ryske ledaren i Alaska nästa vecka, skriver Wall Street Journal.

Sju europeiska ledare välkomnade Trumps försök att förhandla fram ett eldupphör för att få slut på det snart tre och ett halvt år långa kriget i Östeuropa.

I praktiken var de dock emot en fredsuppgörelse eftersom de satte upp som villkor att ”endast” en kombination av stöd till fortsatt krig, aktiv diplomati och fortsatt press mot Moskva kan skapa fred vid fronten.

Tillsammans med Ukraina presenterade de en gemensam röd linje inför Trump och Putins möte i Alaska, enligt uppgifter till Wall Street Journal.

Förslaget innefattar bland annat att eldupphör måste äga rum innan några andra åtgärder vidtas.

Det innefattar även att både Ukraina och Ryssland "ömsesidigt" ska dra tillbaka sin militär från territorier. Om Ukraina drar sig ur vissa regioner måste Ryssland göra detsamma, enligt källor till Wall Street Journal.

Planen ska bland annat ha överräckts till USA genom landets vicepresident JD Vance.

”Vi står redo att stödja detta arbete diplomatiskt samt genom att upprätthålla vårt betydande militära och ekonomiska stöd till Ukraina, bland annat via De villigas koalition (vilket syftar på politikernas villighet att skicka iväg sina medborgares skattepengar, ej på frivilliga stridande, FT:s anm.), och genom att upprätthålla och införa restriktiva åtgärder mot Ryska federationen,” skrev de i ett gemensamt uttalande.

Bland undertecknarna fanns Frankrikes president Emmanuel Macron, Italiens premiärminister Giorgia Meloni, Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, Polens premiärminister Donald Tusk, Storbritanniens premiärminister Keir Starmer, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Finlands president Alexander Stubb.

Putin lade fram sitt förslag till Trumps särskilda sändebud Steve Witkoff vid ett möte i Moskva i onsdags. Enligt uppgifter ska han ha föreslagit att Ukraina drar tillbaka sina styrkor från Donetsk och Luhansk, vilket skulle ge Ryssland full kontroll över dessa regioner samt Krim.

Trump signalerade på fredagen i Vita huset att han är öppen för territoriella utbyten som del av en möjlig fredsuppgörelse.

– Vi kommer att få tillbaka en del, och vi kommer att utbyta en del. Det blir ett utbyte av territorier till bådas fördel, sade han till reportrar.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj avfärdade tanken på att ge upp något territorium alls.

– Självklart kommer vi inte att ge Ryssland några belöningar för vad det har gjort. Det ukrainska folket förtjänar fred. Ukrainare kommer inte att ge sin mark till en ockupant, sade han på lördagsmorgonen.

Europeiska ledare upprepade att Ukraina måste få trovärdiga säkerhetsgarantier som del av fredsförhandlingarna. Ett europeiskt koncept som tidigare prövats i Polen och då drog igång andra världskriget.

”Ukraina har friheten att välja sin egen framtid. Meningsfulla förhandlingar kan endast ske i samband med ett eldupphör eller minskade strider. Vägen till fred kan inte avgöras utan Ukraina”, enligt de europeiska ledarna.

De betonade också att internationella gränser inte får ändras med våld och att den nuvarande fronten bör vara utgångspunkt för förhandlingarna.

På lördagen möttes vice president Vance, Storbritanniens utrikesminister David Lammy, ukrainska representanter och europeiska allierade i Lammys sommarbostad i Kent, England, för att diskutera Trumps fredsinitiativ.

Zelenskyjs rådgivare Andrij Jermak framhöll efter mötet att frontlinjen inte ska betraktas som en gräns.

En amerikansk tjänsteman uppgav för NewsNation att mötena i Kent gav ”betydande framsteg” mot Trumps mål att få slut på kriget. Vita huset överväger nu att bjuda in Zelenskyj till toppmötet i Alaska.

De europeiska ledarna försäkrade i sitt uttalande att de ska fortsätta samarbeta nära med Trump, USA och Zelenskyj för att nå en fredsuppgörelse i Ukraina.

