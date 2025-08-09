© EU
 

EU-lag: Fängsla journalister för ”felaktig information"

Inrikes. Den europeiska pressfrihetslagen har nu trätt i kraft i alla EU:s medlemsländer. Syftet är att skydda pressfriheten och källskyddet – påstås det.

Samtidigt öppnar lagen för ingripanden mot journalister vid spridande av så kallad desinformation och "felaktig" information.

I artikel 3 b och 4 c anges att medlemsstaterna får ”frihetsberöva, straffa, avlyssna eller inspektera medietjänstleverantörer” om det är motiverat från fall till fall av ett ”övervägande allmänintresse”, rapporterar Apollo News.

Lagen innehåller därefter bestämmelser för att bekämpa vad som beskrivs som desinformation. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger:

– En fri och oberoende press är en grundläggande pelare i vår demokrati.

Reglerna medger övervakning vid allvarliga saker som terrorism och "rasism". Nationella tillsynsmyndigheter ska samarbeta för att motverka "felaktig" information, enligt lagen.

Enligt artikel 6 ska också nationella listor upprättas med uppgifter om ägare och adresser till medieföretag. Kritiker menar att lagen, trots sitt uttalade syfte att stärka mediefriheten, riskerar att istället inskränka journalistiken under förevändning av att skydda den.

