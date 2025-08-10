© FT BILD/ARKIV
 

Förbjudet vägra baka homosextårta

Inrikes. Diskrimineringsombudsmannen (DO) slår fast att ett bageri diskriminerade när det vägrade baka en bröllopstårta åt ett homosexuellt par, skriver den kristna tidningen Dagen.

Ägarna hänvisade till sin kristna tro och synen på äktenskapet som ”ett heligt sakrament tillägnat man och kvinna”.

Händelsen inträffade sommaren 2023. I en mejlkonversation, som bifogades anmälan till DO, framgick att beställningen gick emot bageriets övertygelse.

Ägarna, som är medlemmar i Evangeliska frikyrkan, har tidigare sagt till tidningen Dagen:

– Vi tror att det är en symbol för ett heligt sakrament. Vi vill inte kompromissa med vår tro.

Bageriet hänvisade till religionsfriheten, men DO konstaterar att ”rätten att utöva sin religion och yttrandefrihet är inte absolut och oinskränkt”.

Myndigheten menar att företag som säljer varor och tjänster till allmänheten måste följa diskrimineringslagen, även om verksamheten är liten.

Beslutet innebär ingen påföljd. DO kan inte utdöma böter och paret som anmälde har inte gett samtycke till att driva ärendet i domstol.

Det homosexuella paret som nekades beställningen har sedan dess gift sig och firar snart ettårig bröllopsdag.

