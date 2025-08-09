© FT BILD/ARKIV
 

Snustorra brunnar i södra Sverige – myndigheterna "kan inte bistå"

Publicerad 9 augusti 2025 kl 14.12

Inrikes. Trots alla dyra klimatsatsningar saknar Sverige beredskap när brunnar i södra Sverige nu sinar till följd av låga grundvattennivåer och vattenbrist i 14 län. Samtidigt har vattenkrisen fått efterfrågan på brunnsborrning att skjuta i höjden, rapporterar SVT.

Låga grundvattennivåer leder till att brunnar sinar inte bara i södra Sverige utan så högt upp som Boden, trots att sommaren hittills inte varit vare sig speciellt torr eller speciellt varm.

– Det beror på vårens regnunderskott, vilket annars är den period som vi har störst chans att fylla på grundvattennivåerna, säger Anders Retzner på Sveriges geologiska undersökning till SVT.

Det regn som kommer under själva sommaren påverkar inte grundvattennivåerna eftersom det även under en blöt sommar är betydligt mindre än tillförseln under en vanlig snösmältning. Dessutom sugs sommarregnet i högre grad upp av växtlighet.

Borrteknikern Sanny Naess har fullt upp och är redan uppbokad till december.

– Det svåra är att hinna med. Det är högtryck på att borra nya brunnar under sommaren när vattnet försvinner för så många, säger han till SVT.

SMHI varnar för att grundvattennivåerna kommer fortsätta minska under hösten i södra Sverige och längs kusterna.

På Gotland är situationen särskilt akut och Region Gotland uppmanar hushåll, besökare och företag att spara vatten och följa råden i pågående informationskampanjer.

Sedan 15 april gäller bevattningsförbud för icke-bönder på hela ön och sedan 23 maj är det förbjudet att ta större mängder vatten även vid allmänna hämtställen.

För att minska förbrukningen har trycket i det kommunala vattennätet sänkts i två steg, senast den 16 juli. Regionen ser också över möjligheter att använda annat än dricksvatten för att stötta bönder och markägare.

När det gäller andra invånare har myndigheterna istället fattat beslut om att inte hjälpa enskilda.

"Region Gotland kan inte bistå de som har egna brunnar i händelse av att brunnen sinar", skriver regionen på sin hemsida.

SMHI varnar för att grundvattennivåerna fortsätter att sjunka under hösten, särskilt i södra Sverige och längs kusterna. Retzner uppmanar alla att lära känna sin brunn och ta del av Livsmedelsverkets råd om vattenhushållning.

