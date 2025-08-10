Tyskland påstås sakna existensberättigande efter att ha mopsat upp sig mot Israel

Idén om att tyskar endast existerar för att tjäna judar härrör inte från efterspelet till Förintelsen och andra världskriget, som man skulle kunna tro, utan började dyka upp först på 2000-talet i uttalanden av den dåvarande förbundskanslern Angela Merkel.

År 2008 stod Merkel i Knesset och lovade att Tysklands "raison d’etat", det vill säga skäl att existera, numera skulle vara att tjäna israeliska säkerhetsintressen.

Sagt och gjort. Efter Hamas stora terrorattack mot Israel hösten 2023 och den påföljande israeliska fördrivningen av Gazas befolkning har Tyskland tiodubblat sin vapenexport till den judiska staten, med hänvisning till sitt utlovade "existensberättigande" som tjänarstat.

Men samtidigt har Tyskland misslyckats med att få Israel att dra ned på de allra grövsta övergreppen i Gaza, i synnerhet den orkestrerade svältkatastrofen för civilbefolkningen, och på fredagen meddelade nuvarande förbundskansler Friedrich Merz att Tyskland stoppar all export av vapen som kan användas i Gaza.

Beslutet var dock inte förankrat inom Merz eget parti CDU, eller i bayerska systerpartiet CSU, som nu kallat till ett extra möte för att diskutera frågan under söndagen.

CDU:s säkerhetspolitiske talesperson Roderich Kiesewetter anklagar sitt land för att sakna existensberättigande om Merz beslut skulle stå sig.

"Trovärdigheten för vårt existensberättigande prövas just genom säkerhetssamarbete och engagemanget att skydda judiskt liv och staten Israel", skriver Kiesewetter.

Merz har i våras bemött liknande kritik med att säga att han är medveten om att Tyskland ”mer än något annat land på jorden” måste visa återhållsamhet i sitt språkbruk gentemot Israel. Men, tillade han:

– När gränser överskrids, när det bryts mot internationell humanitär lag ... Då måste även den tyske förbundskanslern säga sin mening.

Av Sipris statistik framgår att Tyskland står för runt en tredjedel av Israels sammanlagda vapenimport mellan 2020 och 2024. Bara USA levererar fler vapen till Israel.