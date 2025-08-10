© Vita huset
 

Tyskland påstås sakna existensberättigande efter att ha mopsat upp sig mot Israel

Publicerad 10 augusti 2025 kl 09.59

Utrikes. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz har stoppat Tysklands vapenexport till Israel efter de senaste övergreppen i Gaza. Men nu menar tunga CDU-toppar att Tysklands enda anledning att "existera" är att tjäna Israel – och att Merz gjort det egna landet onödigt.

Dela artikeln

Idén om att tyskar endast existerar för att tjäna judar härrör inte från efterspelet till Förintelsen och andra världskriget, som man skulle kunna tro, utan började dyka upp först på 2000-talet i uttalanden av den dåvarande förbundskanslern Angela Merkel.

År 2008 stod Merkel i Knesset och lovade att Tysklands "raison d’etat", det vill säga skäl att existera, numera skulle vara att tjäna israeliska säkerhetsintressen.

Sagt och gjort. Efter Hamas stora terrorattack mot Israel hösten 2023 och den påföljande israeliska fördrivningen av Gazas befolkning har Tyskland tiodubblat sin vapenexport till den judiska staten, med hänvisning till sitt utlovade "existensberättigande" som tjänarstat.

Men samtidigt har Tyskland misslyckats med att få Israel att dra ned på de allra grövsta övergreppen i Gaza, i synnerhet den orkestrerade svältkatastrofen för civilbefolkningen, och på fredagen meddelade nuvarande förbundskansler Friedrich Merz att Tyskland stoppar all export av vapen som kan användas i Gaza.

Beslutet var dock inte förankrat inom Merz eget parti CDU, eller i bayerska systerpartiet CSU, som nu kallat till ett extra möte för att diskutera frågan under söndagen.

CDU:s säkerhetspolitiske talesperson Roderich Kiesewetter anklagar sitt land för att sakna existensberättigande om Merz beslut skulle stå sig.

"Trovärdigheten för vårt existensberättigande prövas just genom säkerhetssamarbete och engagemanget att skydda judiskt liv och staten Israel", skriver Kiesewetter.

Merz har i våras bemött liknande kritik med att säga att han är medveten om att Tyskland ”mer än något annat land på jorden” måste visa återhållsamhet i sitt språkbruk gentemot Israel. Men, tillade han:

– När gränser överskrids, när det bryts mot internationell humanitär lag ... Då måste även den tyske förbundskanslern säga sin mening.

Av Sipris statistik framgår att Tyskland står för runt en tredjedel av Israels sammanlagda vapenimport mellan 2020 och 2024. Bara USA levererar fler vapen till Israel.

Polisen förföljer pappa vars son dödades av syrier

"Rena Stasi-metoderna." Gärningsmannen kom undan med skyddstillsyn och sonen utmålades som "nazist" i media.0 Plus

Strandhäll lägger upp islamkritisk satir – ingen förstår varför

Bisarra draget. Teorierna: Låg IQ, "ett rop på hjälp", substanser.0 Plus

Coronavaccin

Apotekare förstörde 500 vaccindoser: "De förändrar folks DNA"

Greps av polis efter gärningen. Erkänner allt – anser att vaccinet är livsfarligt.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Snustorra brunnar i södra Sverige – myndigheterna "kan inte bistå"

Ingen beredskap – trots allt snack om klimatförändringar. "Region Gotland kan inte bistå de som har egna brunnar i händelse av att brunnen sinar".0 

Ekonominyheter

Arbetslösheten närmar sig 10 procent

Dystra siffrorna.. Nu räknas 559.000 personer som arbetslösa i Sverige.0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.