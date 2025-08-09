© FT BILD/ARKIV
 

Högsommarvärmen gör comeback

Inrikes. Efter en period med svalare väder väntas högsommarvärmen återvända till Sverige nästa vecka. Enligt SMHI kan temperaturerna i Götaland och södra Svealand nå upp mot 26 grader från mitten av veckan.

– Framför allt under onsdagen, men sedan kan det bli några dagar till med varm luft, säger Toni Fuentes, meteorolog på SMHI, till TT.

Det är varm luft från södra Europa som drar in över landet. I övriga Europa väntas betydligt högre temperaturer – i Frankrike upp mot 36 grader – och där kan en orange värmevarning utfärdas i mitten av veckan.

– Där kommer det verkligen att bli varmt, säger Toni Fuentes.

Prognosen pekar på att de högsta temperaturerna i Sverige kan komma i nordvästra Götaland och västra Småland, men en del moln och lokala regnskurar är möjliga. Hur länge värmen stannar är ännu osäkert.

– Prognosen är lite osäker, säger Fuentes.

