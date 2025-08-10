Sakfel när SD bemöter kritik mot generösa invandringen

Bakgrunden till Asplings framträdande är en tidigare artikel i tidningen Fokus, där migrationsforskaren Henrik Malm Lindberg visat att invandringen inte har minskat i någon som helst betydande omfattning under Tidö-regeringens snart tre år vid makten.

Flera påståenden som Ludvig Aspling gör i inslaget stämmer dock inte med faktiska förhållanden eller ger en vilseledande bild av hur invandringen ser ut.

Asplings påstående:

"En väldigt stor skillnad hur det ser ut idag jämfört med det har varit förut är att tidigare så har invandringen bestått till väldigt stor del av asylsökande medans det nu är studenter och arbetstagare till största delen."

Verkligheten:

Påståendet är felaktigt. Det är bara under asylkaosets toppår 2016 som fler uppehållstillstånd delats ut till asylsökande än till studenter och arbetskraftsinvandrare, se Migrationsverkets siffror för 2009–2020 (vår sammanställning, gulmarkerad rad) samt siffror för 2021 och framåt här. Den största delen under 2025 är varken studenter eller arbetskraft utan anhöriginvandrare, som nu utgör cirka hälften av invandringen enligt Fokus artikel. Den största delen av anhöriginvandringen är i sin tur anhöriga till asylinvandrare från Mellanöstern och Afrika. "Dessa (dvs araber och afrikaner som inte behöver försörja sig, FT:s anm.) utgör omkring en fjärdedel av hela invandringen. Mönstret har varit likartat under hela mandatperioden", skriver Fokus.

Asplings påstående:

"Mycket av det här (arbetskraftsinvandringen) består av fusk, korruption, det är olika typer av upplägg för att komma runt framförallt reglerna om arbetskraftsinvandring."

Verkligheten:

Påståendet är korrekt eftersom arbetsgivare som vill anställa tredje lands-invandrare inte måste betala eller ställa säkerhet för skatt och socialavgifter för den påstådda anställningen i samband med ansökan, i motsats till i många andra länder. Ansökan baseras i huvudsak på ett anställningsavtal som de flesta kan sätta ihop i Word, vilket inbjuder till skenanställningar, skuggkontrakt och handel med anställningsavtal. Något krav på att skatter och avgifter faktiskt ska betalas eller garanteras vid ansökan utreds inte och har heller inte föreslagits av Tidö-regeringen, varför fusket kan väntas bestå.

Asplings påstående:

"80-procentsregeln kommer från denna regering".

Verkligheten:

Kravet på att arbetskrafts­invandrare ska kunna visa ett anställningsavtal på minst 80 procent av medianlönen i Sverige infördes visserligen av Tidöregeringen den 1 november 2023, men det berodde på att Socialdemokraterna i lagförslaget 2021/22:284 ("Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare") redan hade infört ett rättsligt krav på ”god försörjning”, som trädde i kraft under Tidöregeringen. Det ankom då på Tidöregeringen att besluta om den exakta nivån.

Asplings påstående:

"Internationella studenter (och deras anhöriga) har inte försäkringstillhörighet och kan inte plocka ut några bidrag".

Verkligheten:

För tredjelandsstudenter gäller oftast att de inte är försäkrade i Sverige och därmed inte får ersättning från Försäkringskassan om de inte arbetar eller är doktorander, då kan de omfattas. Kommunerna är dock skyldiga att förse nödställda studenter, precis som illegala invandrare, med socialbidrag oavsett studenternas skyldigheter enligt övrig lagstiftning, såsom att tillståndet förutsätter egen försörjning. Tidöpartierna enades visserligen i det så kallade Tidöavtalet om en informationsplikt som skulle tvinga kommunerna att informera Migrationsverket och polisen vid bidragsutbetalningar till den som bryter mot reglerna om uppehållstillstånd. Kravet på att införa informationsplikten släpptes emellertid av SD 2024 och den infördes aldrig. "Vi kan leva utan den", förklarade Aspling då.

Asplings påstående:

"Asylinvandringen har minskat kraftigt under mandatperioden."

Verkligheten:

Den kraftiga minskningen av den direkta asylinvandringen skedde under S regeringstid, men sedan dess har siffrorna fortsatt att falla. Som angetts ovan bedriver regeringen dock i praktiken en fortsatt asylinvandring från arabvärlden och Afrika genom att undanta asylinvandrares anhöriga från det generella försörjningskravet vid anhöriginvandring. Asylrelaterad anhöriginvandring är således den största gruppen av anhöriginvandrare och anhöriginvandringen utgör enligt Fokus idag ca hälften av den totala invandringen till Sverige. Regeringen bedriver således en historiskt hög andra generationens asylinvandring från arabvärlden och Afrika. Undantaget från försörjningskravet infördes av Fredrik Reinfeldt 2009 och har behållits av Tidöregeringen. Det finns inga förslag om att ta bort undantaget för asylinvandrare, varför den höga anhöriginvandringen från typiska asylländer i Mellanöstern och Afrika kan väntas fortsätta.