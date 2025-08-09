Köpet av Northvolt "det sämsta" som kunde hända skattebetalarna

Han beskriver amerikanska Lytens affärsmodell och ägarstruktur som påfallande lik Northvolts, med oprövad teknik, bristande industriell erfarenhet och riskkapitalbolag i stället för långsiktiga industriella ägare.

”En svag ledning, en obefintlig finansiell stabilitet där såväl Lyten ägarna Stellantis Venture själva saknar såväl kompetens som kapital för att långsiktigt driva verksamheten vidare pekar tvärtom på att historien långt ifrån är över”, skriver Westerholm.

Även regeringens roll väcker frågor – Westerholm menar att ledarna på den politiska nivån har informerats om Northvolts problem långt tidigare än vad som hittills varit känt.

”Tvärtom pekar mycket på att Lytens förvärv, med Stellantis Ventures som ägare visa vara den sämsta av alla tänkbara lösningar för Northvolt i allmänhet och Skellefteå kommun i synnerhet”, skriver Westerholm.