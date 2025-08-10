Flodkräftan fortsatt på kraftig tillbakagång

Enligt SLU-forskaren Lennart Edsman är den största orsaken illegala utsättningar av den invasiva signalkräftan, som själv kan bära och sprida sjukdomen men ofta överlever den.

I Värmland har 239 vatten fått in signalkräfta mellan 2000 och 2024.

Signalkräftan, som härstammar från västra Nordamerika, infördes på 1960-talet för att ersätta flodkräftan. Den är mer motståndskraftig mot kräftpesten och kan permanenta sjukdomen i en sjö som annars skulle ha blivit sanerad när de befintliga flodkräftorna dött i kräftpest, och pesten därmed skulle ha försvunnit.

Inför kräftsäsongen uppmanar Edsman konsumenter att ändå köpa flodkräftor.

– Man ska äta flodkräftor om man har råd. Det ger dem ett värde som gör dem skyddsvärda. Och man ska äta signalkräftorna också, men absolut inte sprida dem.

Sverige importerar mellan 70 och 80 procent av de kräftor som äts. 2023 var importvärdet 450 miljoner kronor, medan svenska kräftor såldes för 300 miljoner. Numera domineras importen av Spanien, Turkiet och Egypten.

De flesta svenskfångade kräftor är signalkräftor från bland annat Vättern och Hjälmaren. Men hårt fiske har gjort att många blivit mindre.