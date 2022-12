"Epadunk" utmanar hiphopen i Sverige

"Kan inte gå" med Falubandet Bolaget blev den mest spelade låten på Spotify i Sverige, med över 30 miljoner lyssningar.

Det visar Spotifys årliga sammanställning "Spotify Wrapped".

Men i övrigt är det mest hipihop i topplistan. Av de tio mest spelade artisterna sjunger åtta på svenska, och sex av dessa inom genren hiphop.

– Det är en av de stora trenderna att svensk hiphop behåller greppet, framförallt om de unga lyssnarna. Den andra stora trenden är den relativt nya genren epa-dunk som fullkomligt har exploderat i år, och Bolaget symboliserar den explosionen, säger Johan Seidefors, nordisk innehållschef på Spotify, till TT.

Mest spelade låtarna på Spotify i Sverige

1. Bolaget: ”Kan inte gå”

2. Victor Leksell, Einár: ”Din låt”

3. Miss Li: ”X”

4. Loam, Adaam: ”Fakka ur”

5. Harry Styles: ”As It was”

6. Jireel: ”Mano”

7. Cornelia Jakobs: ”Hold me closer”

8. Medina: ”In i dimman”

9. Lost Frequencies, Calum Scott: ”Where are you now”

10. Ed Sheeran: ”Shivers”