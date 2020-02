Erdogan: Jerusalem utlämnat till "Israels blodiga klor"

Donald Trump har kallat sin fredsplan i Palestinakonflikten för "The Deal of the Century" medan kritikerna kallat den för "The Steal of the Century", alltså "århundradets stöld".

Planen innebär bland annat att judiska bosättningar och 30 procent av Västbanken officiellt blir en del av Israel mot att palestinierna får mestadels ökensand vid Gaza som kompensation, att palestinska flyktingar förbjuds återvända samt möjligheten att frånta tiotusentals israeliska palestinier i tio gränsstäder deras israeliska medborgarskap.

Dessutom ska Jerusalem bli Israels "odelade huvudstad".

Men detta bryter i grunden mot internationell rätt.

Likt andra så kallade fredsplaner som USA och Israel tidigare presenterat är villkoren utformade på ett sätt som gör det omöjligt för palestinierna att acceptera dem. Palestinas president Mahmoud Abbas ingick inte ens i "förhandlingarna".

"Palestinier som fördrivits ska inte ha rätt att återvända till sina hem och som kompensation ska de få område som mest består av sand. De ska inte heller få ha ett eget försvar... Hur ska palestinier känna sig trygga i att nedmontera precis allt försvar, och sedan leva granne med en fiende som har allt tänkbart försvar och som dessutom backas av världens starkaste militärmakt? Det finns ingen som helst balans i detta förslag", skriver Expressens utrikesreporter Magda Gad på Twitter.

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan är rasande på att arabländer som Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Bahrain och Oman för att de stödjer planen eller inte har protesterat mot den. Det är "förräderi" mot det egna folket och hela världen, anser han.

– Jerusalem kan inte utlämnas till Israels blodiga klor, säger Erdogan enligt Times of Israel.

Under lördagen har Mahmoud Abbas också meddelat att han avbryter alla relationer med både USA och Israel. Detta i protest mot den ensidigt framtagna planen för området, uppger AFP.