"Inbördeskrig" i Israel: Judiska och arabiska lynchmobbar går lös på varandra

I den israeliska staden Lod, som har en blandat befolkning av araber och judar, inleddes våldsamma och omfattade arabiska kravaller redan under tisdagskvällen.

På onsdagen spred sig våldet till flera städer i landet, rapporterar Times of Israel.

Brutala scener utspelar sig på gatorna, med omfattande vandalisering, mordbränder och lynchningar.

En video visar hur en stor mobb av judar går lös på en arab i Tel Aviv-förorten Bat Yam och fortsätter att slå på den till synes livlösa kroppen:

En annan film från Bat Yam visar hur en mobb drar ut en arabisk man ur en bil och misshandlar honom:

I Bat Yam har grupper av judar också slagit sönder arabägda butiker, rapporterar Haaretz.

I Acre rapporteras en judisk man i 30-årsåldern ha skadats allvarligt efter att en arabisk lynchmobb attackerat honom med stenar.

Samtidigt tågade judar i en annan del av staden och skanderade "Död åt araberna":

Liknande rapporter kommer från flera andra städer. Även i Lod har det åter utbrutit kravaller under kvällen trots att ett utegångsförbud införts från klockan 20. Minst 20 personer har gripits i Lod hittills under onsdagen, enligt Haaretz.

JUST IN - Clashes and riots erupting in multiple mixed cities in Israel now. Both Israelis and Palestinians take the law into their own hands.pic.twitter.com/wQ6OeXIVn6

— Disclose.tv (@disclosetv) May 12, 2021