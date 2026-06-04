"Förskräckligt": Åkessons första ord om Rubbestad

Efter avslöjandet om att Michael Rubbestad utreds för barnporrbrott har SD-ledamoten lämnat riksdagen sina politiska uppdrag. Partiet stänger också av honom.

Jimmie Åkesson har i samband med skandalen fått kritik för att återigen vara frånvarande när partiet behöver honom. Men på onsdagskvällen publicerades de första kommentarerna från SD-ledaren om utredningen mot Rubbestad.

– Det är väldigt obehagligt det som har hänt. Jag känner inte att man kan hantera en sådan här sak på något lätt sätt, säger Jimmie Åkesson till SVT.

Han säger att misstankarna gäller brottslighet som partiet vill bekämpa hårt.

– Det är ett väldigt allvarligt brott det handlar om, säger Åkesson.

Han fortsätter:

– Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft både politiskt och på andra sätt.

Polisen går nu igenom elektronisk utrustning som togs vid en husrannsakan hemma hos Rubbestad. Han släpptes efter förhör, men är fortsatt misstänkt, enligt åklagare Lena Körner vid Särskilda åklagarkammaren.

Åkesson säger att hans egen bild av ärendet bygger på medieuppgifter och att han inte har haft någon personlig kontakt med ledamoten.

På frågan om partiet hade fått några varningssignaler svarar Åkesson:

– Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen.