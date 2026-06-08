SD:s barnporrskandal
© Youtube
 

Intern SD-rapport: Jomshof skyddade Rubbestad

Publicerad 8 juni 2026 kl 11.10

Inrikes. Michael Rubbestad lämnade sina riksdagsuppdrag efter misstankar om barnpornografibrott. Det visar sig nu att en tidigare intern SD-rapport varnade för politikern och hans fixering vid sexualpolitik och HBTQ – och att Richard Jomshof ska ha gått in för att skydda honom.
– Han var väldigt viktig på ett personligt plan för Richard Jomshof, säger en källa till Aftonbladet.

Dela artikeln

SD:s barnporrskandal

Visa alla

Efter avslöjandet om barnpornografimisstankarna har Michael Rubbestad klivit av sina uppdrag i riksdagen. Officiellt har SD-ledningen uttryckt chock över uppgifterna.

Medieuppgifter ger en annan bild. Källor inom SD har berättat att det sedan flera år tillbaka fanns ett internt missnöje med Rubbestad, som ska ha skrutit öppet om sitt bedrägliga beteende.

Det har framkommit att han kunnat göra kometkarriär i Sverigedemokraterna trots att han tidigare dömts för att ha stulit pengar från sin tidigare arbetsgivare.

En annan uppgift som avslöjats är att Rubbestad år 2015 försökte bjuda in en kvinna från Pedofil.se som föreläsare för SD. En av kvinnans hjärtefrågor var att legalisera just barnporr.

I en intern SD-rapport som Aftonbladet och TV4 nu skriver om pekas Michael Rubbestads relation till SD-toppen Richard Jomshof ut som central.

"Han utnyttjade sin tjänstemannaroll som innebär att han har mer tillgänglighet till Richard Jomshof än andra medlemmar och förtroendevalda", står det i dokumentet.

Jomshofs agerande pekas ut som "oprofessionellt":

"Richard Jomshof har agerat oprofessionellt genom att inte vidta formella åtgärder mot ledamoten."

Flera personer beskrev en särskild krets kring Jomshof där Rubbestad ingick.

– Han har ju har liksom hållits under armarna av Richard Jomshof, säger en källa till TV4.

Enligt Aftonbladet ska Rubbestad 2016 ha röstats bort från en post i kommunfullmäktige. Därefter ska Jomshof ha pressat distriktet att ändra beslutet.

I rapporten står det:

"Trots detta drog Richard Jomshof en lans för att rädda sin anställde vän också genom att totalt förbise de brister som skäligen hade framförts".

Jomshof ska även ha försökt få till ett nytt årsmöte. Enligt Aftonbladet ville han dessutom att Rubbestad skulle få förstaplatsen på SD:s kommunvalsedel.

I den interna rapporten uppges Jomshof ha sagt att han "har svårt för individer som inte gör vad vi säger".

– Av någon anledning är det lilla entouraget runt Richard Jomshof alltid väl skyddade från problem, säger en källa till Aftonbladet.

Richard Jomshof säger i en kommentar till Kvartal att han är utsatt för en "smutskastningskampanj".

– Hade vi sett några signaler tidigare hade vi självklart agerat, säger han.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 903192300

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 903192301

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Israel börjar bomba Iran igen – trots "vädjan" från Trump

Trump påstod sig åter bestämma över Netanyahu – då hände det. Nu utlovar Iran nya attacker "dygnet runt i en vecka".0 

Ekonominyheter

Guld ny favorit när centralbanker ratar USA-papper

Ädla metallen har nu blivit världens främsta reservtillgång.. Milstolpe passerad när allt fler länder söker alternativ till dollarn.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.