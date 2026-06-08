Intern SD-rapport: Jomshof skyddade Rubbestad

Efter avslöjandet om barnpornografimisstankarna har Michael Rubbestad klivit av sina uppdrag i riksdagen. Officiellt har SD-ledningen uttryckt chock över uppgifterna.

Medieuppgifter ger en annan bild. Källor inom SD har berättat att det sedan flera år tillbaka fanns ett internt missnöje med Rubbestad, som ska ha skrutit öppet om sitt bedrägliga beteende.

Det har framkommit att han kunnat göra kometkarriär i Sverigedemokraterna trots att han tidigare dömts för att ha stulit pengar från sin tidigare arbetsgivare.

En annan uppgift som avslöjats är att Rubbestad år 2015 försökte bjuda in en kvinna från Pedofil.se som föreläsare för SD. En av kvinnans hjärtefrågor var att legalisera just barnporr.

I en intern SD-rapport som Aftonbladet och TV4 nu skriver om pekas Michael Rubbestads relation till SD-toppen Richard Jomshof ut som central.

"Han utnyttjade sin tjänstemannaroll som innebär att han har mer tillgänglighet till Richard Jomshof än andra medlemmar och förtroendevalda", står det i dokumentet.

Jomshofs agerande pekas ut som "oprofessionellt":

"Richard Jomshof har agerat oprofessionellt genom att inte vidta formella åtgärder mot ledamoten."

Flera personer beskrev en särskild krets kring Jomshof där Rubbestad ingick.

– Han har ju har liksom hållits under armarna av Richard Jomshof, säger en källa till TV4.

Enligt Aftonbladet ska Rubbestad 2016 ha röstats bort från en post i kommunfullmäktige. Därefter ska Jomshof ha pressat distriktet att ändra beslutet.

I rapporten står det:

"Trots detta drog Richard Jomshof en lans för att rädda sin anställde vän också genom att totalt förbise de brister som skäligen hade framförts".

Jomshof ska även ha försökt få till ett nytt årsmöte. Enligt Aftonbladet ville han dessutom att Rubbestad skulle få förstaplatsen på SD:s kommunvalsedel.

I den interna rapporten uppges Jomshof ha sagt att han "har svårt för individer som inte gör vad vi säger".

– Av någon anledning är det lilla entouraget runt Richard Jomshof alltid väl skyddade från problem, säger en källa till Aftonbladet.

Richard Jomshof säger i en kommentar till Kvartal att han är utsatt för en "smutskastningskampanj".

– Hade vi sett några signaler tidigare hade vi självklart agerat, säger han.