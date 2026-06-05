Åkesson: "Pedofiler finns överallt"

"Människor som befattar sig med övergreppsmaterial på barn finns överallt. Pedofiler finns överallt. Det kan vara en granne, en släkting, eller en kollega", skriver Åkesson i debattartikeln.

Historien med Rubbestad – som lämnat riksdagen efter att det framkommit att han misstänks för barnporrbrott – har enligt SD-ledaren varit "chockerande för många i partiet". Men det "understryker egentligen bara" att pedofiler inte går att "avgränsa till vissa grupper eller identifiera genom utseende, yrke eller social ställning".

"De finns i alla delar av samhället. Det vore naivt att tro att just vår organisation skulle vara undantagen", skriver Jimmie Åkesson.

Han understryker att vi fortfarande vet "mycket lite" om Rubbestads "påstådda brott".

"Han är misstänkt, inte dömd, och det kommer dröja innan det finns någon klarhet i detta."

Jimmie Åkesson pekar också på att det finns pedofilskandaler även i andra partier, som Centerpartiet, och lyfter fram att SD arbetar för att skärpa straffen.

"Vi har medverkat till skärpta straff för sexualbrott mot barn, en utvidgad groominglagstiftning, bättre verktyg för polisens arbete på nätet och stärkt kontroll av personer som arbetar med barn. Vi har också verkat för ökat stöd till verksamheter som arbetar mot sexuella övergrepp och för ett starkare skydd för utsatta barn."

Mer behöver göras, enligt Åkesson:

"Vi vill se offentliga register för dömda sexualförbrytare riktade mot barn, livslånga yrkesförbud i verksamheter med barn, slopad preskription för grova brott mot barn och ännu skarpare straff. Vi vill också stärka barnpsykiatrin, förbättra det förebyggande arbetet och bryta den tystnadskultur som alltför ofta omger dessa brott."

Ville kastrera barnporrtittare

Något Jimmie Åkesson inte nämner i artikeln är SD:s förslag från tidigare i år om att kastrera personer som dömts för barnporr.

Enligt förslaget från Jimmie Åkesson skulle sådana personer få välja mellan antingen sitta inspärrade i förvar på obestämd tid eller att gå med på kastrering. Det är oklart om en sådan lösning kan bli aktuell för Michael Rubbestad.