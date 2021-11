Här mosas muslimske knivmannen av polisbil i Oslo

Polisen larmades vid 09-tiden om att en man betedde sig hotfullt i centrala Oslo.

Mannen, som hade bar överkropp, ska ha försökt attackera till synes slumpvalt utvalda människor med kniv medan han vrålade om Allah.

När polisen kom till platsen började knivmannen hota även poliserna. En polisbil körde till slut in i mannen så att han trycktes in mot väggen vid en blomsterhandel.

Mannen kom dock loss och högg en polis med kniven, varpå han sköts med flera skott av polisen. Han dog av sina skador.

Händelsen fångades på film (varning för starka bilder):

Graphic



Knifeman attacks police officer in Oslo street before being mowed down and shot pic.twitter.com/mmyxPSl9rw

