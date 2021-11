Högersatiriker drog in 18 miljoner – på 20 minuter

NFT:er är en särskild typ av kryptoteknik som används för att köpa rättigheterna till "digitala konstverk".

Den nya trenden bland liberaler att köpa på sig NFT:er har hånats av många – bland annat av serietecknaren Stonetoss, som är populär på Twitter.

Stonetoss beslutade sig för att släppa en egen samling NFT:er bestående av bilder på "flurks", som han kallar sina människoliknande seriefigurer.

Detta väckte uppståndelse eftersom en rad vänsteraktivister – som kallar Stonetoss för "rasist" och "antisemit" och liknande – krävde att försäljningen skulle stoppas.

Uppmärksamheten verkade dock till serietecknarens fördel. Endast 20 minuter efter efter lanseringen hade samtliga 5.000 av hans NFT:er sålts för 0,085 ethereum (en kryptovaluta) vardera.

OpenSea, som är den största handelsplatsen för NFT:er, agerade sedan snabbt och stängde av Stonetoss från marknadsplatsen. Men då var det redan för sent.

Stonetoss lade sedan upp nya NFT:er på den konkurrerande handelsplatsen Rarible, men även där blev han snabbt avstängd på grund av rasistanklagelserna.

An hour? How dare you. It took me only 20 minutes. https://t.co/YLWKfUASoN

— stonetoss comics (@stone_toss) November 21, 2021