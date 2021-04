Iran till FN-kommission för kvinnors rättigheter

Commission on the Status of Women (CSW) – FN:s Kvinnokommission – ägnar sig åt att arbeta för jämställdhet och kvinnors rättigheter runt om i världen.

På onsdagen röstades Iran in i kommissionen – tillsammans med länder som Egypten, Tunisien och Pakistan.

Enligt organisationen UN Watch röstade minst fyra av de 15 västerländska länderna i församlingen i New York för Irans medlemskap. Vilka länder det rör sig om är dock hemligt.

Händelsen kritiseras nu av politiker i Norge, där nyheten har fått genomslag.

– Det är total galenskap. Det visar samtidigt att FN är en korrupt odemokratisk organisation där röster köps och säljs, säger Christian Tybring-Gjedde från Fremskrittspartiet till Nettavisen.