Iran till Trump: "Vi kommer svara som aldrig förr"

Bakgrunden är ett hotfullt utspel från USA:s president Donald Trump, som nu talar om en "stor armada" på väg mot Iran.

Den iranska FN-delegationen i New York svarar på X att Iran föredrar dialog, men bara på villkor som respekterar båda parters intressen.

"Om vi blir pressade kommer landet försvara sig och svara som aldrig förr", skriver delegationen med versaler.

Iran påminner samtidigt om kostnaderna för tidigare amerikanska krig i regionen.

”Sist USA hamnade i krig i Afghanistan och Irak slösade man bort över 7 biljoner dollar och förlorade fler än 7.000 amerikanska liv”, står det i inlägget.

Irans FN-delegation har publicerat en skärmdump av Trumps meddelande om "armadan" på Truth Social. I sitt inlägg hänvisar presidenten till amerikanska insatser i Venezuela samt bombningar av iranska kärnenergianläggningar under sommaren. Han varnar för att nästa angrepp kommer bli ännu värre.

”Tiden håller på att rinna ut, detta är verkligen av yttersta vikt! Som jag sagt till Iran tidigare: GÅ MED PÅ EN UPPGÖRELSE!”, skriver Trump.