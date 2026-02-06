Kasselstrand kräver svar av SD: "Är ni finansierade av Israel?"

Gustav Kasselstrand var tidigare ordförande för Sverigedemokraternas ungdomsförbund SDU.

I rollen som ungdomsledare började han ifrågasätta vissa delar av moderpartiets politik, bland annat synen på Israel.

Tillsammans med SDU:s vice ordförande William Hahne publicerade han i november 2011 en debattartikel i Aftonbladet där han föreslog att SD skulle erkänna en palestinsk stat. Det blev början på en konflikt som ledde till att partiledningen uteslöt inte bara Kasselstrand och Hahne utan även bröt med hela ungdomsförbundet.

Idag är Gustav Kasselstrand partiledare för partiet Alternativ för Sverige – och fortsatt kritisk till SD:s villkorslösa stöd till den israeliska staten.

I en video kommenterar Kasselstrand det tal som Jimmie Åkesson nyligen höll under en konferens på Förintelsens minnesdag i Jerusalem.

Åkessons deltagande på konferensen blev verklighet efter att den israeliska regeringen till slut beslutat att sluta klassa SD som ett gammalt nazistparti.

– Vad gör Jimmie Åkesson i Israel? Varför reser han till Jerusalem och håller ett antirasistiskt brandtal där han intygar att han är lojal med den sionistiska staten? Varför ställer han sig på huvudet inför Israel och framställer sig själv som en tjänare? Någon som fjäskar, någon som är underkastad en främmande makt? frågar sig Kasselstrand.

Han konstaterar att talet är så "otroligt pinsamt" att han knappt klarar av att se det.

Vad gör Jimmie Åkesson i Israel? pic.twitter.com/jfg5FUuvm0 — Gustav Kasselstrand (AFS) 🇸🇪 (@gustavkassel) February 4, 2026

Enligt AFS-ledaren väcker resan allvarliga frågor om Jimmie Åkessons prioriteringar och om partiet står under utländskt inflytande. Kasselstrand menar att tidpunkten för resan, tidigt i valrörelsen, är anmärkningsvärd och kopplar den till misstankar om utländsk finansiering.

– Frågorna måste ställas: Har Jimmie Åkesson och SD israelisk finansiering? Eller försöker de få det nu i valrörelsen? säger han.

Kasselstrand pekar också på de risker Åkesson utsätter både sig själv och Sverige för genom att offentligt visa upp sin obrottsliga lojalitet med Israel. Han kopplar detta vidare till Epstein-härvan.

– Är det så att Jimmie Åkesson nu är så pass lojal med Israel, så pass lydig att man inte ens behöver betala honom? Han upprepar deras åsikter och deras idéer i alla fall. Vilka risker har han utsatt sig själv för? Vilka risker har han utsatt Sverige för?

Om Epstein-historien i allmänhet konstaterar Kasselstrand:

– Givetvis finns det en underrättelsetjänst inblandad i det här. Och jag skulle tro att det är Mossad, säger han.

AFS-ledaren ställer Åkessons beteende i Jerusalem i kontrast till SD:s tidigare slogan "Sverige först" och menar att ett svenskt nationalistiskt parti inte borde uppträda på detta sätt i ett främmande land.

– Han reser till Jerusalem och bedyrar sin lojalitet åt Israel. Han håller ett brandtal där. Där han lovar att stödja Israel oavsett vad som händer. Oavsett vad väljarna tycker om det. Oavsett vad hans egna partimedlemmar tycker om det. Israel har hans fulla stöd för all framtid.

Gustav Kasselstrand påminner även om Israels historiska och aktuella agerande i Mellanöstern, och anklagar staten för terrorism, krigsbrott och påtryckningsoperationer mot väst.

– Föreställ er att Åkesson skulle åka till något europeiskt land och bedyra sin livslånga lojalitet till det landet. Då skulle man reagera och tycka att det är någonting som är konstigt här. Men nu reser han till Israel. Och då tycker vissa att det är legitimt att göra så. Det är ju helt sjukt, särskilt eftersom Israel är en stat som har finansierat terrorism i ungefär 70-80 års tid. De har själva tagit in terrorister i sin regering tidigt. Terrorister mördade Folke Bernadotte som verkade för en tvåstatslösning under den tiden som Israel höll på att bildas. Man mördade honom. Det utreddes aldrig. Man visste vilka mördarna var och de fick höga positioner i Israel. De lagfördes aldrig.

Mordet på Folke Bernadotte har lett till att Sveriges kungahus än i dag vägrar ha något med Israel att göra och aldrig har satt sin fot i Israel, noterar Kasselstrand.

– Men Jimmie Åkesson har gjort det. Flera gånger dessutom. De har ju åkt i skytteltrafik till Israel under många, många års tid. Både Jimmie Åkesson och flera andra tunga partiföreträdare. De rekryterade till exempel generalsekreteraren för sin biståndsorganisation Hepatica direkt från Vänskapsförbundet Sverige-Israel. Som fungerar som Israels förlängda arm i Sverige. Så kopplingarna är tunga och dokumenterade.

I videon riktar AFS-ordföranden även kritik mot att Åkesson inte yttrat ett enda kritiskt ord om Israels agerande i Gaza, om landets kopplingar till Epstein eller att man nu försöker dra in USA i ett storkrig mot Iran.

– En sådan stat reser Jimmie Åkesson till och bedyrar sin lojalitet inför. Utan ett enda ord om krigsbrotten, brotten mot mänskligheten. Utan ett enda ord om att Israel mördade Folke Bernadotte.

Kasselstrand spekulerar i att finansieringen från Israel kan komma via USA, dit SD-toppen Mattias Karlsson reser "för att hämta in pengar till SD".

– Om det nu är så så tycker jag att man ska vara öppen med det. För det visar ju i så fall att SD:s politik formas av utländska intressen. SD kan då inte ta ställning mot Israel eller ens säga ett enda kritiskt ord. Om man tittar på Jimmie Åkessons olika tal, till exempel Almedalstalet förra året, så talade han mer om Israel än om Sverige. Han var mer lojal mot Israel än mot Sverige. Mer lojal mot det judiska folket än mot svenskarna. Det var någonting som inte riktigt stämde när man såg det. Han stod och bad om ursäkt för partiet, för partis historia, för tidigare partiföreträdare. De intygade sin ånger, bad om ursäkt – alltså förnedrade sig själv inför ett främmande land.

Kasselstrand avslutar med att kräva öppenhet från Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson.

– Man borde verkligen gå till botten med detta. Jag tycker att SD är svaret skyldiga: Är ni finansierade av Israel?

Åkessons tal i Israel: