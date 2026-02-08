© Youtube, X/Skärmdump
 

SD-toppen gick ned på knä inför bosättaren – nu hånas han utomlands

Publicerad 8 februari 2026 kl 11.46

Inrikes. SD-toppen Alexander Christiansson, 43, fångades på film när han gråtande gick ner på knä inför en israelisk bosättare under en resa till Israel. Nu har klippet från händelsen fått stor uppmärksamhet utomlands.
 "En rabiessmittad hund har större självrespekt", säger en internationell forskare.

Klippet, som visar hur Christiansson faller på knä inför en bosättarrabbin på Västbanken, har spridits som en löpeld på X och mötts av ett veritabelt kommentarsraseri.

Reaktionerna är genomgående hånfulla – från förvånad skadeglädje till rå satir – och många ifrågasätter hur en svensk toppolitiker kan uppträda så underdånigt i ett utländskt sammanhang.

"Den svenske politikerns underdånighet blev så pinsam att till och med de judiska bosättarna började skratta", konstaterar användaren Ounka i ett inlägg som har fått stor spridning.

Han får medhåll av den tyske miljöforskaren och influeraren Simon Goddek som även han är skarpt kritisk till politikerns beteende.

"Detta är den svenske riksdagsledamoten @AOchristiansson under sitt besök i Israel, där han öppet förödmjukar sig själv och bugar sig som en krypande ofrälse slav inför radikala bosättare som våldsamt fördrivit ursprungsbefolkningen. En rabiessmittad hund har större självrespekt än denne sabbatgoj", konstaterar Goddek.

Flera andra kommentatorer beskriver scenen som ”overklig” och ”pinsamt servil”.

Andra pekar på ironin i att en företrädare för ett så kallat nationalistiskt parti anklagas för större lojalitet med Israel än med Sverige.

”Han böjde sig för att göra det lättare att spotta på honom”, skriver en användare. En annan sammanfattar stämningen kort: ”WTF är det här?”

Skrattet från bosättarna hörs även i bakgrunden av videon – bokstavligen. Enligt en rapporter började andra närvarande israeler skratta och blev chockade när den svenske politikern gick ner på knä.

Christiansson har svarat på kritiken genom att anklaga sina belackare för antisemitism och lovat att ytterligare stärka sitt engagemang för judar och Israel.

Det har dock inte dämpat reaktionerna. Tvärtom fortsätter klippet att cirkulera – som ett internationellt exempel på hur europeiska politiker gör sig till globalt åtlöje.

Dumpen fälldes – SD betalar

Lovar stå för både skadestånd och rättegångskostnader. "Symbolisk gest". 

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning." 

