SD-toppen gick ned på knä inför bosättaren – nu hånas han utomlands

Klippet, som visar hur Christiansson faller på knä inför en bosättarrabbin på Västbanken, har spridits som en löpeld på X och mötts av ett veritabelt kommentarsraseri.

Reaktionerna är genomgående hånfulla – från förvånad skadeglädje till rå satir – och många ifrågasätter hur en svensk toppolitiker kan uppträda så underdånigt i ett utländskt sammanhang.

This is Swedish MP @AOchristiansson during his visit to Israel, openly humiliating himself, bowing like a cringing gentile slave before radical settlers who violently expelled the indigenous population.



A rabid dog has greater honor than this shabbos goy. pic.twitter.com/UpZLgDNJGI — Dr. Simon Goddek (@goddek) February 7, 2026

"Den svenske politikerns underdånighet blev så pinsam att till och med de judiska bosättarna började skratta", konstaterar användaren Ounka i ett inlägg som har fått stor spridning.

Han får medhåll av den tyske miljöforskaren och influeraren Simon Goddek som även han är skarpt kritisk till politikerns beteende.

"Detta är den svenske riksdagsledamoten @AOchristiansson under sitt besök i Israel, där han öppet förödmjukar sig själv och bugar sig som en krypande ofrälse slav inför radikala bosättare som våldsamt fördrivit ursprungsbefolkningen. En rabiessmittad hund har större självrespekt än denne sabbatgoj", konstaterar Goddek.

Flera andra kommentatorer beskriver scenen som ”overklig” och ”pinsamt servil”.

Andra pekar på ironin i att en företrädare för ett så kallat nationalistiskt parti anklagas för större lojalitet med Israel än med Sverige.

”Han böjde sig för att göra det lättare att spotta på honom”, skriver en användare. En annan sammanfattar stämningen kort: ”WTF är det här?”

Skrattet från bosättarna hörs även i bakgrunden av videon – bokstavligen. Enligt en rapporter började andra närvarande israeler skratta och blev chockade när den svenske politikern gick ner på knä.

Christiansson har svarat på kritiken genom att anklaga sina belackare för antisemitism och lovat att ytterligare stärka sitt engagemang för judar och Israel.

Det har dock inte dämpat reaktionerna. Tvärtom fortsätter klippet att cirkulera – som ett internationellt exempel på hur europeiska politiker gör sig till globalt åtlöje.