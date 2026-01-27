Åkessons mardröm: Jagades av antisemit

Jimmie Åkesson höll under tisdagen ett brandtal mot rasism under en konferens mot antisemitism i Jerusalem.

Det var dock nära att resan inte blev av. Inför avfärden tvingades den 46-årige politikern uppsöka akuten och sy sex stygn vid ögonbrynet.

Själv uppger Åkesson att detta inträffade som en följd av att han drömde en mardröm där han blev jagad av en man. För Expressen ger han nu fler detaljer om drömmen – och det visar sig den drömmannen var en våldsam antisemit.

– Han var väldigt antisemitisk och han ropade saker jag inte förstod på ett utländskt språk men det var uppenbart att han var en väldigt aggressiv islamist av något slag, säger Åkesson till tidningen.

När han i drömmen försökte fly genom att kasta sig undan fick det verkliga konsekvenser, enligt SD-ledaren, som berättar att det han faktiskt hoppade in i var en spegel och ett sängbord – inte en buske, som han trodde i drömmen.

– Jag vaknade där och var alldeles blodig i ansiktet, säger Åkesson till Expressen.

Skadorna gjorde att han missade en middag efter ankomsten till Israel, men i övrigt uppger han att han snabbt återhämtade sig.

– En ganska bisarr historia, konstaterar Åkesson själv för Expressen om incidenten med mardrömmen.

Att han tilläts hålla ett antirasistiskt tal i Jerusalem visar att "Israel har insett att vi gjort upp med vårt förflutna", säger han vidare.