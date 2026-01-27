© FT BILD/ARKIV
"Han var väldigt antisemitisk och han ropade saker jag inte förstod på ett utländskt språk", berättar Jimmie Åkesson om sin dröm.

Åkessons mardröm: Jagades av antisemit

Publicerad 27 januari 2026 kl 18.20

Inrikes. Jimmie Åkesson fick åka till akuten och sys med flera stygn efter att ha skadat sig i samband med att han drömde en mardröm om att han blev jagad av en man. Nu berättar SD-ledaren för Expressen att mannen i drömmen var en "aggressiv" antisemit.

Dela artikeln

Jimmie Åkesson höll under tisdagen ett brandtal mot rasism under en konferens mot antisemitism i Jerusalem.

Det var dock nära att resan inte blev av. Inför avfärden tvingades den 46-årige politikern uppsöka akuten och sy sex stygn vid ögonbrynet.

Själv uppger Åkesson att detta inträffade som en följd av att han drömde en mardröm där han blev jagad av en man. För Expressen ger han nu fler detaljer om drömmen – och det visar sig den drömmannen var en våldsam antisemit.

– Han var väldigt antisemitisk och han ropade saker jag inte förstod på ett utländskt språk men det var uppenbart att han var en väldigt aggressiv islamist av något slag, säger Åkesson till tidningen.

När han i drömmen försökte fly genom att kasta sig undan fick det verkliga konsekvenser, enligt SD-ledaren, som berättar att det han faktiskt hoppade in i var en spegel och ett sängbord – inte en buske, som han trodde i drömmen.

– Jag vaknade där och var alldeles blodig i ansiktet, säger Åkesson till Expressen.

Skadorna gjorde att han missade en middag efter ankomsten till Israel, men i övrigt uppger han att han snabbt återhämtade sig.

– En ganska bisarr historia, konstaterar Åkesson själv för Expressen om incidenten med mardrömmen.

Att han tilläts hålla ett antirasistiskt tal i Jerusalem visar att "Israel har insett att vi gjort upp med vårt förflutna", säger han vidare.

Genusprofessor försöker mörka sin egen studie

Undersökning gav "fel" resultat – visade att män är mer utsatta för partnervåld än kvinnor. Nu försöker forskaren få media att tysta ner studien.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

HELA utredningen från knarkrazzian hos Fredrik Reinfeldt

Efter knarkrazzian. Se själv: Allt material från Fredrik Reinfeldts lägenhet.0 Plus

TV-chocken när folkkäre komikern plötsligt börjar såga mångkulturen

Här får han plötsligt nog av PK-propagandan. "En vän till mig betalar numera beskyddarpengar för att sonen inte ska bli attackerad på väg till skolan."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Här riktar balkongmannen geväret mot Felicia, 23

Skräckdraget i centrala Stockholm. "Jag tänkte bara att nu smäller det snart."0 

Ekonominyheter

Guldpriset passerar ny historisk milstolpe

Går över 5.000 dollar per uns efter internationella tumultet.. Har nu nästan fördubblats sen Trump tillträdde.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.