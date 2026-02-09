Knäböjande SD-toppen: "Nazisterna och vänstern smutskastar mig"

"Jag noterar att den här videon sprids på X. Ett klipp från 2024 där jag visar empati med en sörjande man som förlorade sina barn den 7-okt", skriver SD:s kulturpolitiska talesperson Alexander Christiansson i ett inlägg på X.

Han fortsätter:

"Nazisterna & vänstern gör gemensam sak för att smutskasta mig men jag kommer alltid prioritera Sverige först i mitt motstånd mot islamism!"

Klippet har de senaste dagarna fått stor internationell spridning på X, och användare från hela världen har reagerat på den svenska toppolitikerns agerande i Jerusalem. Videon har fått miljontals visningar.

Alexander Christiansson försvaras också av sin partikollega, SD-toppen Tobias Andersson.

"Alexander är en bra kollega och trendar nu igen på X. Tyvärr inte för hans sunda värderingar eller idoga kamp mot islamism och slöseri inom offentlig kultur utan för att ett videoklipp sprids utan sammanhang eller nyanser", skriver Andersson på X.

Svaren är dock obarmhärtiga.

"Sammanhanget är att han gråtdyrkar en jävla bosättare på andra sidan jorden", skriver en användare.

"Finns inget sammanhang eller nyans som rättfärdigar att en representant för svenska folket kryper som en hund inför främmande länders medborgare", lyder en annan kommentar till Tobias Anderssons inlägg.

Swedish politician Alexander Christiansson bowing infront of an Israeli Zionist during his visit to Israel



The submission from the Swedish MP becomes so embarrassing that the Jewish settlers begin to laugh... pic.twitter.com/9lJ9pnBOjU — Ounka (@OunkaOnX) February 7, 2026

Tyvärr inte för hans sunda värderingar eller idoga kamp mot islamism och slöseri inom offentlig kultur utan för att ett videoklipp sprids utan sammanhang eller nyanser. https://t.co/bth2RWxZLs — Tobias Andersson (@SDTobbe) February 8, 2026