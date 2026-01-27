Åkessons antirasistiska brandtal i Israel

För cirka ett år sedan beslutade Israels regering att sluta klassa SD som nazister.

Likud-regeringen ändrade till slut sin inställning efter att ledande SD-politiker under många år åkt fram och tillbaka till Israel för att deklarera sitt villkorslösa stöd till staten och bedyra att de inte är rasister eller antisemiter. Politikerna har också visat entydigt stöd till Israels kontroversiella krig mot Gazas befolkning.

En av dem – partiets kulturpolitiske talesperson Alexander Christiansson – fångades på film när han, skakande av gråt, gick ner på knä inför en israelisk bosättare utanför Knesset.

Det var därför ett stort ögonblick för Jimmie Åkesson när han under tisdagen tilläts hålla ett antirasistiskt tal på en konferens om antisemitism på Förintelsens minnesdag – i Jerusalem och arrangerad av Israels regering.

Besöket var nära att inte bli av – Åkesson fick åka till akuten efter att ha skadat sig i samband med att han inför resan drömde en våldsam mardröm där han blev jagad av en "aggressiv" antisemit.

Talet ägnade den svenske politikern åt att beskriva sitt grundmurade hat mot antisemiter – och använde så pass många kraftuttryck när han gjorde det att retoriken förde tankarna till vänsterextrema Expo.

– Ärade gäster, antisemitismens gift sprider sig över världen, inledde Åkesson och fortsatte:

– Oavsett plats eller tidpunkt blir judar bedömda av mörka krafter vars budskap är lika tydligt som ondskefullt: judar bör inte tillåtas att existera. Judar bedöms inte för sitt beteende, eller för något de sagt eller gjort, utan bara på grund av vilka de är. De bedöms för sin bakgrund och sin historia.

Han slog fast att antisemitismen skiljer sig från "andra former av rasism".

– Till exempel bygger antisemitismen ofta på förbittring och ibland ren avund, medan andra former av rasism ofta bygger på det motsatta: medömkan, likgiltighet eller en känsla av överlägsenhet från förövarens sida.

Åkesson uppgav på knackig engelska att antisemitism "accepteras" på ett helt annat sätt än annan rasism hos vänstern – åtminstone i Sverige.

– Är det något historien borde ha lärt oss vid det här laget så är det hur ondskefullt och farligt antisemitism är. Och vi vet alla vad den historien inbegriper: obeskrivbart ohyggliga brott mot mänskligheten, det mörkaste mörker världen någonsin har bevittnat. Det minnet är för alltid ett minne av vilken brutal grymhet människor är kapabla till. Och nu ser vi det igen.

"Ondskans tjänare"

SD-ledaren berättade hur antisemitism i Sverige länge var "ett marginellt fenomen" kopplat till "exkluderade, marginaliserade, glömda unga män".

– Så är inte längre fallet. Inte för att antisemitismen inte längre existerar – tvärtom existerar den mer än någonsin. Men de som idag står för hat, våld och förföljelse är inte längre marginaliserade, glömda unga män. De är breda religiösa och kulturella grupper som valt att invandra till vårt land, sade Åkesson.

Han hävdade vidare att judarna nu "flyr" från Sverige.

– Att ge efter för hatet är inget val. Vi får aldrig och kan aldrig ge efter ondskans tjänare att ta över och definiera vår existens. Inte i Europa, inte i Sverige och inte Israel.

– Trots många försök under historiens lopp har de aldrig – och kommer de aldrig – att lyckas.

Jimmie Åkesson meddelade också Sverigedemokraterna vill införa en nationell terrorlista i Sverige.

– Sverigedemokraterna kommer att ta förarrollen i arbetet med att återinföra en svensk nationell terrorlista, i syfte att bekämpa finansiering av terrorism samt motverka fruktansvärda värderingar som inte hör hemma i Sverige och inte i något annat land heller, sade han.

"En plikt" att stötta Israel

SD-ledaren avslutade med att lova att han aldrig någonsin kommer att låta väljarnas inställning rubba hans stöd till Israel.

– SD står i frontlinjen, och det innebär att vi också stöttar Israels rättigheter. Inte bara när det är trendigt att göra så. Det är faktiskt inte alltid så populärt bland svenska väljare. Men mitt parti har inte gjort detta val för att vinna röster eller för att bli populära. Vi har inte gjort valet för att det är enkelt utan för att det är moraliskt rätt.

Det finns "inget alternativ" till att stötta Israel och dess krigföring, fortsatte Åkesson, utan det är helt enkelt "en plikt".

– Anständighet och respekt för andra är inget val, det är en plikt. En plikt för alla hederliga människor, för varje politiskt parti, för varje politiker och för varje nation. För konservativa nationalister som jag och SD måste stödet för Israels rätt att existera och försvara sig från existentiella hot vara lika uppenbart som grundläggande. För mig och mitt parti är det definitivt det.

– Vi kommer att rakryggat stå upp mot antisemitismens plåga. Hos oss har Israel och det judiska folket en vän – en sann vän som aldrig ger efter eller backar om de värderingar som gör oss till dem vi är, avslutade Jimmie Åkesson.