Löfven: Antisemitismen beror på invandring

Det var i SVT Morgonstudion idag, Förintelsens minnesdag, som Stefan Löfven själv pekade ut invandringen som en förklaring till antisemitismen i Sverige.

I inslaget anses det att antisemitismen i landet ökar. Detta kan delvis, sägs det, beror på att Förintelsen fallit i glömska.

Men en annan viktig förklaring, enligt Löfven, är invandringen av människor från Mellanöstern.

Det förklarade han när han fick frågan om vad den växande antisemitismen beror på.

– Det är också så, och det har jag sagt tidigare, att vi har ju fått människor som kommit från andra länder där det ingår i statspropagandan att inte bara vara emot Israels politik utan Israel som land. Vi står tydligt upp för Israels rätt att leva i säkerhet, säger han när SVT intervjuar honom.

– Och där barnen kanske har lärt sig i skolan, i dessa länder i Mellanösternregionen, att man ska tycka så. Och då är det vår uppgift att se till att nej, i Sverige gör man inte så. Det är inte acceptabelt över huvud taget, fortsätter statsministern.

Invandringen har varit stor under Stefan Löfvens regering. Bara 2015 ansökte 163.000 personer om asyl, de flesta från Mellanöstern. "Afghaner, irakier och syrier var de tre vanligaste nationaliteterna bland de asylsökande 2015", enligt Migrationsverket. Sedan har antalet legat mellan 20.000-30.000 asylsökare per år. Förra året ökade antalet med 500 asylsökare till totalt 21.958. De flesta som kommer är ännu från "Syrien, Iran och Irak", enligt SR. Utöver asylinvandringen tillkommer bland annat en stor anhöriginvandring. Antalet uppehållstillstånd som delats har legat på mellan cirka 120.000-150.000 per år.