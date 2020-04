Löfven vägrar pausa trängselskatten – vårdpersonal ska trängas i kollektivtrafik

Under dagens partiledarmöte om coronakrisen krävde Liberalerna att regeringen slopar trängselskatt i Stockholm och Göteborg så att vård- och skolpersonal med flera kan ta bilen till jobben för att slippa smittas av det dödliga viruset.

Men så ser det inte ut att bli.

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni säger till Expressen att statsminister Stefan Löfvens (S) var tydligt.

Hon var tvungen att upprepa frågan för att förstå att hon verkligen hörde rätt.

– Jag var tvungen ställa frågan två gånger för att säga "Har jag hört rätt, menar du att sjukvårdspersonal, omsorgspersonal och alla som jobbar i skolan som vi behöver i de mest kritiska verksamheterna, menar du verkligen att de ska åka kollektivtrafik och riskera bli smittade?"

Löfven svarade kort och tydligt "Ja", enligt Sabuni.

SD-ledaren Jimmie Åkesson vill också pausa trängselskatten men även han tolkar regeringens besked som att det inte kommer hända. Löfven har "inga planer" på det, säger Åkesson till Expressen.

Enligt Dina Pengar drar trängselskatten i Stockholm just nu in rekordsummor, med en ökning från 148,3 miljoner kronor under mars månad i fjol till 177,2 miljoner kronor i år.

– Om vi får för många sjuka inom vården, omsorgen eller skolan, så kommer de här verksamheterna inte att fungera. Därför blir jag riktigt, riktigt ledsen över att statsministern så kort och koncist bara säger att det blir ingen paus på trängselskatten, säger Nyamko Sabuni till Ekot.