Misshandlade svensk brutalt under VM-kväll – jagas i Danmark

Våldshändelsen inträffade på tisdagskvällen vid ett storskärmsarrangemang på Islands Brygge, där en match från fotbolls-VM visades.

Enligt Köpenhamnspolisen verkar händelsen ha uppstått efter en oenighet på platsen.

Ritzau rapporterar att den svenske mannens anhöriga har underrättats. Senare under torsdagen gick Köpenhamnspolisen ut med en efterlysning.

"Vi uppmanade tidigare i dag den misstänkte i våldshändelsen på Islands Brygge på tisdagskvällen att kontakta Köpenhamnspolisen, men vi har ännu inte varit i kontakt med honom, och därför efterlyses han med bilden nedan", skriver polisen.

Polisen uppger att man vet vem mannen är.

"Vi känner till hans identitet, men om man har uppgifter i ärendet eller vet var den misstänkte befinner sig uppmanar vi till att kontakta Köpenhamnspolisen på 114", skriver Köpenhamnspolisen.