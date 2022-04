Musk lovar "betydande förbättringar av Twitter"

På måndagen rapporterades det att Elon Musk, som uttryckt bekymmer över Twitters politiska censur, köpt 9,2 procent av aktierna i bolaget till ett värde av 2,89 miljarder dollar.

Twitters vd Parag Agrawal skriver nu i ett tweet att Musk har blivit invald i företagets styrelse.

Elon Musk svarar så här på inlägget:

"Ser fram emot att arbeta med Parag och Twitter-styrelsen för att göra betydande förbättringar av Twitter under de kommande månaderna!"

Looking forward to working with Parag & Twitter board to make significant improvements to Twitter in coming months!

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022