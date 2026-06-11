Centern och pedofilerna
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Här drar Nooshi pedofilkortet mot C

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Publicerad 11 juni 2026 kl 14.34

Inrikes. Under en riksdagsdebatt anklagades Nooshi Dadgostar av C-ledaren för att ge plats åt antisemiter och terrorvurmare. Då kontrade V-ledaren med att ta upp ett problem bland Centerpartiets företrädare – pedofili.

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Centern och pedofilerna

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Det var under dagens partiledardebatt i riksdagen som Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist gick till angrepp mot Vänsterpartiet, rapporterar 100%.

Bakgrunden är Expressens granskning av 25 V-kandidater som enligt C-ledaren hyllat terror, uttryckt antisemitism och försvarat våld mot civila.

– Antisemitismen har varit återkommande, sade Elisabeth Thand Ringqvist.

Nooshi Dadgostar svarade först med att ta avstånd från extremism – men sedan vände hon snabbt frågan mot Centerpartiet.

– Det dyker ibland upp personer som inte delar partiernas värderingar. Det vet säkert Centerpartiet väl också om, sade Dadgostar kryptiskt.

"Män som gjort mycket, mycket allvarliga saker"
När Elisabeth Thand Ringqvist invände att hon inte förstod vad V-ledaren menade förtydligade Nooshi Dadgostar sig.

– Det dyker upp personer, som man inte haft koll på, som har begått saker som är mycket allvarliga. Det vet vi ju också i Centerpartiets fall, att det har dykt upp en rad äldre män, och yngre män, som också har gjort saker som är mycket, mycket allvarliga, som jag utgår ifrån inte genomsyrar Centerpartiet. Brottet övergrepp mot barn är ju mycket allvarligt, och jag vet att Elisabeth Thand Ringqvist brinner för att det ska bekämpas med kraft och att de personerna inte ska representera Centerpartiet, sade V-ledaren.

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