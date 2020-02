Person som rest från Iran till Göteborg smittad av corona

Trots en omfattande corona-smitta i Iran har Sverige fortfarande inte stoppat flygningar från landet.

I tisdags landade ett plan från Teheran på Landvetter i Göteborg.

Sverige tänkte aldrig stoppa det.

– Sådana åtgärder har inte visat sig effektiva, sade statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten, till SVT.

På lördagen bekräftar Västra Götalandsregionen att ytterligare en person smittats. Det är den femte i regionen och den tolfte i hela landet. Personen mår "förhållandevis väl" och har ingen koppling till övriga identifierade fall i Västra Götaland, skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande.

– Att det dyker upp fler fall i vårt område är väntat mot bakgrund av smittspridningen i Kina, Iran, Sydkorea och norra Italien. Det visar att vårt system fungerar när det gäller att identifiera, provta och omhänderta smittade personer, säger Peter Ulleryd, smittskyddsläkare för Smittskydd Västra Götaland.

"Personen har blivit smittad i Iran och tagit kontakt med vården via 1177. Kontaktspårning av närkontakter och andra personer som skulle kunna ha utsatts för smitta har påbörjats. Denna kontaktspårning sker enligt den rutin som Europeiska smittskyddsmyndigheten fastställt där närkontakter kommer att följas under den tid som eventuella symtom skulle kunna uppstå, det vill säga, under 14 dagar", skriver regionen.

Iran är ett av de värst drabbade länderna av coronaviruset, med en hög dödlighet. Enligt landets officiella siffror har 593 personer smittats varav 43 avlidit, skriver SVT. Anonyma källor har dock vittnat om mycket högre dödssiffror och antal smittade.