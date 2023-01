Republikan vill resa Zelenskyj-monument i kongressen

Förslaget kommer från Joe Wilson, en republikansk ledamot i representanthuset från South Carolina, rapporterar Washington Times.

Han vill att Zelenskyj-monumentet ska ställas "på en lämplig permanent plats" i den amerikanska kongressbyggnaden.

Medlemmar av Republikanernas så kallade Freedom Caucus, där många är kritiska till det omfattande militära stödet till Ukraina, sågar förslaget.

En av dem, Andy Biggs från Arizona, ställer den retoriska frågan om det inte är nog med att USA redan har beviljat 100 miljarder dollar i stöd till kriget i Ukraina.

Fox News programledare Tucker Carlson kallar hela idén "sinnessjuk" och uppger att Zelenskyj är en "diktatorisk" utländsk politiker som bland annat förbjudit oppositionen i sitt land och just nu för en hårdför kamp mot ortodoxa kristna i Ukraina.

Carlson beklagar att förslaget kommer från en republikan och poängterar att Wilson i övrigt är "en väldigt trevlig kille" och faktiskt ganska konservativ.

The House introduced a bill to introduce a bust of Zelensky at the US Capitol. Ukraine is the 51st state apparently. pic.twitter.com/7uq0ZETEjg

— Catch Up (@CatchUpNetwork) January 12, 2023